В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами

На борту находились военные, журналисты и артисты, направлявшиеся в Сирию

Сегодня утром появилась информация о крушении Черном море самолета ТУ-154 Минобороны РФ. На борту воздушного судна находились 8 членов экипажа и 83 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, сообщают СМИ.

Поисково-спасательная операция обнаружила предполагаемое место падения самолета по масляному пятну на поверхности воды. На место уже направлены спасательные суда. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник. ТАСС сообщает, что в полутора километрах от берега обнаружены обломки шасси лайнера.