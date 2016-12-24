Наверх
«Будет еще один самолет». За сутки перед трагедией падение ТУ-154 предсказал блогер
10:55, сегодня6
В аэропорту Казани пассажиры задержанного рейса устроили драку
10:27, сегодня21
В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами
09:40, сегодня16
Дмитрий Медведев поручил выделить Татарстану 1,1 млрд рублей на лекарства
08:26, сегодня9
Преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ поделятся знаниями с ребятами на зимних каникулах в "Байтике"
В Казани сохранится облачная погода
06:54, сегодня
В Казани торжественно открыли национальную новогоднюю деревню «Ханский двор»
18:10, 24.12.201618
Пенсионерка из Татарстана случайно подожгла на себе одежду и погибла
17:46, 24.12.201618
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Недалеко от Ново-Татарского кладбища в припаркованном автомобиле нашли труп
17:21, 24.12.201611
Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» начали формировать реестр кредиторов
17:06, 24.12.201619
В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева
16:28, 24.12.20162
Что подарить ему на Новый год?
В Казани продолжаются поиски молодого человека с татуировкой "За ВДВ"
16:12, 24.12.201613
Казанцев покорил маленький черный щенок со сломанной лапкой в соцсетях
14:27, 24.12.201615
В понедельник почти во всех районах Казани не будет света
13:55, 24.12.201616
Семь простых правил увеличить ваши доходы
В Набережных Челнах по наводке таксиста задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
11:21, 24.12.20164
Прокуратура РТ заставила частный детский садик уволить сотрудников с судимостью
10:35, 24.12.201618
Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами
10:32, 24.12.201657
Где в Казани можно приобрести качественную искусственную елку недорого
10:20, 24.12.201615
Сегодня в Казани будет снежно и тепло
07:47, 24.12.2016
Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран
21:33, 23.12.201627
Клиенты Татфондбанка распределены по банкам-агентам
20:07, 23.12.201618
Житель РТ заплатит 20 тысяч за оскорбления сотрудника ГИБДД в соцсетях
19:17, 23.12.201631
"Жалко тех, кто сидит весь день в офисе": казанцы рассказывают о своей работе на улице
19:05, 23.12.201616
В выходные в Казани потеплеет и пройдет небольшой снег
18:50, 23.12.2016
Редакция ProKazan.ru подготовила 10 женских луков для новогодних праздников
18:38, 23.12.201613
Подборка: что подарить ей на новый год
18:00, 23.12.2016
«Рождественский караван Coca-Cola» посетил Казань 20 декабря
17:55, 23.12.201627
Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»
17:24, 23.12.2016100
СМИ: Медведев поручил временно приостановить продажу «Боярышника»
17:19, 23.12.201636
Мокрая слобода за 120 лет: от проституток до первой массовой ликвидации «ветхого жилья»
17:00, 23.12.20162
В Казани во время проведения светового шоу на стенах Кремля автобусы будут ходить чаще
16:52, 23.12.20165
"Поезд уже ушел": Глава ВТБ ответил на вопрос о санации Татфондбанка
16:46, 23.12.201618
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
16:46, 23.12.201611
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
16:28, 23.12.2016
В Татарстане легковушка попала под большегруз: есть пострадавшие
16:19, 23.12.20165
"Всё правильно сказал": самарцы отреагировали на заявление Метшина про транспорт
15:57, 23.12.201649
Минздрав РТ: у кукморских школьников обнаружена вирусная инфекция
15:46, 23.12.201623
Водитель, устроивший гонку на Range Rover в Казани: "Я раскаиваюсь"
15:31, 23.12.201652
Капитаном молодежной сборной России по хоккею стал игрок «Салавата Юлаева»
15:17, 23.12.20161
В Татарстане бензовоз налетел на грейдер
15:11, 23.12.201612
Выплаты клиентам «Интехбанка» начнутся не позднее 13 января
14:29, 23.12.201626
В Казани может появиться мультимедийный исторический парк
13:53, 23.12.20163
В Казани будут судить мать, которая оставила новорожденную дочь на улице в пакете
13:13, 23.12.201615
Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане
12:51, 23.12.201661
В части домов Советского района Казани не будет воды
12:29, 23.12.20161
В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю
11:50, 23.12.201673
Полицейские Казани разыскивают водителя, который сбил 8-летнего мальчика
11:44, 23.12.20169
Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов
11:10, 23.12.201631
Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве
11:01, 23.12.201671
СМИ: Минздрав предлагает ввести курс психологии в школах
11:00, 23.12.2016
Блог редакции: субъективно - лучшие фильмы, книги, игры и сериалы 2016 года
10:59, 23.12.2016
В КФУ начал работать самый скандальный хирург мира — Паоло Маккиарини
10:42, 23.12.201622
Метшин о строительстве станции метро «Дубравная»: «Все будет зависеть от бюджета»
10:22, 23.12.2016122
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
10:00, 23.12.201627
Центробанк ввел в "Интехбанке" временную администрацию
09:58, 23.12.201627
КФУ решил лишить ученой степени российского полковника в Вашингтоне
09:25, 23.12.20168
СМИ: РЖД намерена создать оператора мобильной связи‍
09:07, 23.12.20162
Казанский лукбук: основатель семейного ресторана в дубленке-бомбере, портупее и ботильонах
09:03, 23.12.20164
СМИ: Центробанк все еще пытается спасти Татфондбанк от банкротства
08:56, 23.12.201618
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
08:50, 23.12.20166
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами

В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами
16+
Фото: Википедия
На борту находились военные, журналисты и артисты, направлявшиеся в Сирию

Сегодня утром появилась информация о крушении Черном море  самолета ТУ-154 Минобороны РФ. На борту воздушного судна находились 8 членов экипажа и 83 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, сообщают СМИ.

Поисково-спасательная операция обнаружила предполагаемое место падения самолета по масляному пятну на поверхности воды. На место уже направлены спасательные суда. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник. ТАСС сообщает, что в полутора километрах от берега обнаружены обломки шасси лайнера.

Ольга Плешкова, 25.12.2016, 09:40
Тэги: Авиакатастрофа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 декабря 2016, 09:57
Летел там вчера на эрбасе, после взлета, над морем воздушная яма, но видимо автоматика сработала
6
3
Согласны с автором?
Горожаянину25 декабря 2016, 09:58
Жертвы сирийской авантюры .
12
11
Согласны с автором?
Гордон25 декабря 2016, 10:06
Так кто то там сильнее всех в мире....
1
9
Согласны с автором?
Валерий25 декабря 2016, 10:09
Украинские учения Надеюсь ни при чём...
3
3
Согласны с автором?
Человек25 декабря 2016, 10:18
Ни одного продвижения вперёд в этом государстве. Одни катастрофы, афёры и хищения. И где после этого реальный рейтиңг ВВП спрашивается? Всё высасывается из пальца. Самолёт Минобороны это был... А к гражданским самолётам и речным суднам подходить то страшно, не то что ездить.
Лучший комментарий
4
25
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 10:22
Ужас... 21 век, а самолетами управлять не научились...
3
3
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 10:34
Печально.
1
4
Согласны с автором?
КЕНТ25 декабря 2016, 10:37
Почему не введут жесткую ответственность за такие аварии??? Давать сразу по 15 лет за халатность.
3
4
Согласны с автором?
Горожянину,Гордону,Горожанину первому комменатору25 декабря 2016, 10:39
Стебетесь уроды?
8
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
Стебетесь уроды?
Развернуть
Уроды? Где?
2
2
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Злобный Аноним25 декабря 2016, 10:58
Если бы грохнулся самолёт с пьяными отдыхающими из Египта, в стране был бы трёхдневный траур! А тут у некоторых, походу, народные гуляния по этому поводу, это же самолёт минобороны, да еще в Сирию летел, да еще на борту журналисты были! Они ж на радостях боярышником упьются и окочурятся >-(
1
4
Согласны с автором?
Злобный Аноним25 декабря 2016, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
Жил-был маленький мальчик. Родился он в простой российской семье. Российская власть дала ему всё: обильную пищу, хорошую и дешёвую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом – получать образование в нашей российской школе. Весёлая, зажиточная жизнь была обеспечена "Анону" (именно так любил себя называть этот человек).

Казалось бы, в таких условиях жить и жить. Но нет, хотелось большего. Шли годы, а с ними росли и потребности. Герой (а точнее, антигерой) нашего очерка стал жить с ощущением, что ему чего-то недодали, что ему кто-то чего-то "должен". Способности же, в отличие от все возрастающих потребностей, были средние. В школе учиться было трудновато. Нужно было работать и работать – усердно, кропотливо. Но усидчивости-то у "Анона" и не было. Была лень. С возрастом лень росла. С ленью росло и чувство неблагодарности. Мечталось о чем-то особенном, "этаком", о чём-нибудь, знаете ли, "заграничном". Так в душе этого человека, болезненно самолюбивого, эгоистичного и злобного, народилась та трещина, которая год от года всё расширялась и расширялась, и наконец привела к столкновению с Законом.

За лёгкую и "красивую" жизнь; за горы дармового виски, "потребляемого" во второсортных кабаках под шизоидные синкопы рок-н-ролла; за вожделенные штаны с броской "фирмой" на заднице; одним словом, за одну понюшку заокеанского табака "Анон" продал всё, что у него было за душой: смешал с грязью собственных родителей, вдосталь накуражился над своим народом, и наконец, глумливо замахнулся на самое святое, что есть у российского человека, – на личность Владимира Владимировича Путина. Этот неслыханный цинизм, эта духовная смердяковщина не может не вызвать ничего, кроме брезгливой жалости и отвращения.

[***]

- Да, я негодяй, вот мой адрес и телефон, вот фамилии и домашние адреса моих "друзей".

До каких же глубин доходит человеческая трусость и подлость!

Страшно, страшно за этого человека! Страшно! Чувство мерзости и моральной нечистоплотности возникает, когда мы сталкиваемся по необходимости с двурушничеством, двоемыслием, двоедушием, тихой сапой лезущим через щели личного быта, и приводящим в конце концов к духовному банкротству. Повторяем, страшно! Но вместе с тем и отрадно! Если это вот ничтожество является всем, что могут противопоставить сейчас нам идеологические противники, значит, негусто у них, значит, готовы они, как утопающий, ухватиться за любую соломинку, за любую дрянь.

Анонимный подонок отлично понимает собственное ничтожество. Конечно, кому он нужен? Даже иностранные разведчики, которым приказано его "использовать", его же и презирают. Какие же ещё чувства может вызывать предатель Родины?

Таких "аноно Жил-был маленький мальчик. Родился он в простой российской семье. Российская власть дала ему всё: обильную пищу, хорошую и дешёвую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом – получать образование в нашей российской школе. Весёлая, зажиточная жизнь была обеспечена "Анону" (именно так любил себя называть этот человек).

Казалось бы, в таких условиях жить и жить. Но нет, хотелось большего. Шли годы, а с ними росли и потребности. Герой (а точнее, антигерой) нашего очерка стал жить с ощущением, что ему чего-то недодали, что ему кто-то чего-то "должен". Способности же, в отличие от все возрастающих потребностей, были средние. В школе учиться было трудновато. Нужно было работать и работать – усердно, кропотливо. Но усидчивости-то у "Анона" и не было. Была лень. С возрастом лень росла. С ленью росло и чувство неблагодарности. Мечталось о чем-то особенном, "этаком", о чём-нибудь, знаете ли, "заграничном". Так в душе этого человека, болезненно самолюбивого, эгоистичного и злобного, народилась та трещина, которая год от года всё расширялась и расширялась, и наконец привела к столкновению с Законом.

За лёгкую и "красивую" жизнь; за горы дармового виски, "потребляемого" во второсортных кабаках под шизоидные синкопы рок-н-ролла; за вожделенные штаны с броской "фирмой" на заднице; одним словом, за одну понюшку заокеанского табака "Анон" продал всё, что у него было за душой: смешал с грязью собственных родителей, вдосталь накуражился над своим народом, и наконец, глумливо замахнулся на самое святое, что есть у российского человека, – на личность Владимира Владимировича Путина. Этот неслыханный цинизм, эта духовная смердяковщина не может не вызвать ничего, кроме брезгливой жалости и отвращения.

[***]

- Да, я негодяй, вот мой адрес и телефон, вот фамилии и домашние адреса моих "друзей".

До каких же глубин доходит человеческая трусость и подлость!

Страшно, страшно за этого человека! Страшно! Чувство мерзости и моральной нечистоплотности возникает, когда мы сталкиваемся по необходимости с двурушничеством, двоемыслием, двоедушием, тихой сапой лезущим через щели личного быта, и приводящим в конце концов к духовному банкротству. Повторяем, страшно! Но вместе с тем и отрадно! Если это вот ничтожество является всем, что могут противопоставить сейчас нам идеологические противники, значит, негусто у них, значит, готовы они, как утопающий, ухватиться за любую соломинку, за любую дрянь.

Анонимный подонок отлично понимает собственное ничтожество. Конечно, кому он нужен? Даже иностранные разведчики, которым приказано его "использовать", его же и презирают. Какие же ещё чувства может вызывать предатель Родины?

Таких "анонов", попрятавшихся по индивидуальным щелям, ждёт закономерная и единственная расплата. Советуем всем людям, укрывшемся под псевдонимом, задуматься над своей дальнейшей судьбой: выйти из бесконечного тупика подлости и предательства и прийти с повинной.

Труден, долог путь духовного очищения, путь возвращения к людям, к обществу, путь превращения из "Анонимуса" в "Гражданинуса". Падать, прыгать со ступеньки на ступеньку пингпонговым мячиком легко и весело. А вот подниматься, проходить через очистительное горнило собственного раскаяния – ох как трудно! Но это единственно возможный путь возвращения в солнечный и радостный человеческий мир Правды, Добра и Справедливости из мрачной пещеры ущемлённого самолюбия и эгоизма. Нам, россиянам , по своей природе свойствен оптимизм, и мы верим, что в конечном счёте даже у такого человека, как "Анон", есть возможность морального перерождения. Мы верим, что, отбыв после покаяния срок заключения, он ещё сможет стать полезным членом общества. а", попрятавшихся по индивидуальным щелям, ждёт закономерная и единственная расплата.
Развернуть
"Труден, долог путь духовного очищения, путь возвращения к людям, к обществу, путь превращения из "Анонимуса" в "Гражданинуса"."(с)

Вы таки не поняли, те кто пишет здесь, не указывая имени и фамилии, те не "Анонимы", те "ГОРОЖАНЕ". То есть жители Казани, которым небезразличен свой город, горожане с большой буквы.

Можно доброе дело сделать, не назвав себя, а можно написать гнусный донос и подписаться настоящими именем-фамилией. Раз вы против "анонимов", то вым ближе второй? ???
>-(
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Жил-был маленький мальчик. Родился он в простой российской семье. Российская власть дала ему всё: обильную пищу, хорошую и дешёвую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом – получать образование в нашей российской школе. Весёлая, зажиточная жизнь была обеспечена "Анону" (именно так любил себя называть этот человек).

Казалось бы, в таких условиях жить и жить. Но нет, хотелось большего. Шли годы, а с ними росли и потребности. Герой (а точнее, антигерой) нашего очерка стал жить с ощущением, что ему чего-то недодали, что ему кто-то чего-то "должен". Способности же, в отличие от все возрастающих потребностей, были средние. В школе учиться было трудновато. Нужно было работать и работать – усердно, кропотливо. Но усидчивости-то у "Анона" и не было. Была лень. С возрастом лень росла. С ленью росло и чувство неблагодарности. Мечталось о чем-то особенном, "этаком", о чём-нибудь, знаете ли, "заграничном". Так в душе этого человека, болезненно самолюбивого, эгоистичного и злобного, народилась та трещина, которая год от года всё расширялась и расширялась, и наконец привела к столкновению с Законом.

За лёгкую и "красивую" жизнь; за горы дармового виски, "потребляемого" во второсортных кабаках под шизоидные синкопы рок-н-ролла; за вожделенные штаны с броской "фирмой" на заднице; одним словом, за одну понюшку заокеанского табака "Анон" продал всё, что у него было за душой: смешал с грязью собственных родителей, вдосталь накуражился над своим народом, и наконец, глумливо замахнулся на самое святое, что есть у российского человека, – на личность Владимира Владимировича Путина. Этот неслыханный цинизм, эта духовная смердяковщина не может не вызвать ничего, кроме брезгливой жалости и отвращения.

[***]

- Да, я негодяй, вот мой адрес и телефон, вот фамилии и домашние адреса моих "друзей".

До каких же глубин доходит человеческая трусость и подлость!

Страшно, страшно за этого человека! Страшно! Чувство мерзости и моральной нечистоплотности возникает, когда мы сталкиваемся по необходимости с двурушничеством, двоемыслием, двоедушием, тихой сапой лезущим через щели личного быта, и приводящим в конце концов к духовному банкротству. Повторяем, страшно! Но вместе с тем и отрадно! Если это вот ничтожество является всем, что могут противопоставить сейчас нам идеологические противники, значит, негусто у них, значит, готовы они, как утопающий, ухватиться за любую соломинку, за любую дрянь.

Анонимный подонок отлично понимает собственное ничтожество. Конечно, кому он нужен? Даже иностранные разведчики, которым приказано его "использовать", его же и презирают. Какие же ещё чувства может вызывать предатель Родины?

Таких "аноно Жил-был маленький мальчик. Родился он в простой российской семье. Российская власть дала ему всё: обильную пищу, хорошую и дешёвую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом – получать образование в нашей российской школе. Весёлая, зажиточная жизнь была обеспечена "Анону" (именно так любил себя называть этот человек).

Казалось бы, в таких условиях жить и жить. Но нет, хотелось большего. Шли годы, а с ними росли и потребности. Герой (а точнее, антигерой) нашего очерка стал жить с ощущением, что ему чего-то недодали, что ему кто-то чего-то "должен". Способности же, в отличие от все возрастающих потребностей, были средние. В школе учиться было трудновато. Нужно было работать и работать – усердно, кропотливо. Но усидчивости-то у "Анона" и не было. Была лень. С возрастом лень росла. С ленью росло и чувство неблагодарности. Мечталось о чем-то особенном, "этаком", о чём-нибудь, знаете ли, "заграничном". Так в душе этого человека, болезненно самолюбивого, эгоистичного и злобного, народилась та трещина, которая год от года всё расширялась и расширялась, и наконец привела к столкновению с Законом.

За лёгкую и "красивую" жизнь; за горы дармового виски, "потребляемого" во второсортных кабаках под шизоидные синкопы рок-н-ролла; за вожделенные штаны с броской "фирмой" на заднице; одним словом, за одну понюшку заокеанского табака "Анон" продал всё, что у него было за душой: смешал с грязью собственных родителей, вдосталь накуражился над своим народом, и наконец, глумливо замахнулся на самое святое, что есть у российского человека, – на личность Владимира Владимировича Путина. Этот неслыханный цинизм, эта духовная смердяковщина не может не вызвать ничего, кроме брезгливой жалости и отвращения.

[***]

- Да, я негодяй, вот мой адрес и телефон, вот фамилии и домашние адреса моих "друзей".

До каких же глубин доходит человеческая трусость и подлость!

Страшно, страшно за этого человека! Страшно! Чувство мерзости и моральной нечистоплотности возникает, когда мы сталкиваемся по необходимости с двурушничеством, двоемыслием, двоедушием, тихой сапой лезущим через щели личного быта, и приводящим в конце концов к духовному банкротству. Повторяем, страшно! Но вместе с тем и отрадно! Если это вот ничтожество является всем, что могут противопоставить сейчас нам идеологические противники, значит, негусто у них, значит, готовы они, как утопающий, ухватиться за любую соломинку, за любую дрянь.

Анонимный подонок отлично понимает собственное ничтожество. Конечно, кому он нужен? Даже иностранные разведчики, которым приказано его "использовать", его же и презирают. Какие же ещё чувства может вызывать предатель Родины?

Таких "анонов", попрятавшихся по индивидуальным щелям, ждёт закономерная и единственная расплата. Советуем всем людям, укрывшемся под псевдонимом, задуматься над своей дальнейшей судьбой: выйти из бесконечного тупика подлости и предательства и прийти с повинной.

Труден, долог путь духовного очищения, путь возвращения к людям, к обществу, путь превращения из "Анонимуса" в "Гражданинуса". Падать, прыгать со ступеньки на ступеньку пингпонговым мячиком легко и весело. А вот подниматься, проходить через очистительное горнило собственного раскаяния – ох как трудно! Но это единственно возможный путь возвращения в солнечный и радостный человеческий мир Правды, Добра и Справедливости из мрачной пещеры ущемлённого самолюбия и эгоизма. Нам, россиянам , по своей природе свойствен оптимизм, и мы верим, что в конечном счёте даже у такого человека, как "Анон", есть возможность морального перерождения. Мы верим, что, отбыв после покаяния срок заключения, он ещё сможет стать полезным членом общества. а", попрятавшихся по индивидуальным щелям, ждёт закономерная и единственная расплата.
Развернуть
Это с чего так вштырило то?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Это с чего так вштырило то?
Развернуть
Это вата боярку допивает
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 11:46
"Российская власть дала ему всё: обильную пищу, хорошую и дешёвую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом – получать образование в нашей российской школе. "

Обильная пища и прочные валенки - предел мечтания россиянина ))))
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани