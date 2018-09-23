Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов

Он предложил ряд мер для снижения аварийности

В Татарстане с начала сентября на дорогах сбили 23 пешехода, 18 из них погибли. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

- Пешеходы слишком часто позволяют себе переходить дорогу в неположенных местах. Из всех случаев со смертельным исходом большинство произошло в темное время суток. Я хочу еще раз обратить внимание всех граждан, что в вечернее время необходимо носить одежду со световозвращающими элементами. За городом при скорости движения 90 км/ч у водителя есть 2 секунды, чтобы успеть среагировать на пешехода на расстоянии 50 метров, – предупредил Габдурахманов.

Основная причина ДТП - хождение вдоль проезжей части и переход в неположенных местах. Больше половины ДТП с пешеходами (59 процентов) происходят на нерегулируемых пешеходных переходах.

Для снижения числа аварий с участием пешеходов, ГИБДД по Татарстану предлагает не только руководствоваться всем известными правилами, но и подавать сигналы рукой перед началом перехода.

Самые громкие ДТП с пешеходами за последние недели:

В Казани 69-летний пенсионер насмерть сбил на Mitsubishi Pajero днем 11 сентября на "зебре" 36-летнюю женщину и ее дочь, после он рассказал об обстоятельствах ДТП.

В пятницу, 21 сентября, в Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП — там пьяный водитель сбил женщину, протаранив забор. Нетрезвый мужчина за рулем Opel вылетел на тротуар, протаранил забор, после чего его автомобиль несколько раз перевернулся. В это время по обочине шла женщина. Женщину с многочисленными травмами увезли в больницу, но спустя какое-то время она скончалась.

Вечером 22 сентября на улице Гаврилова “Киа” на пешеходном переходе сбил двух взрослых и одного ребенка. Водитель “Киа” на переходе решил обогнать автомобиль, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Он не заметил переходящих дорогу людей и сбил их.

В Казани на Горьковском шоссе около полуночи 23 сентября 35-летняя женщина на "Ладе" 14-й модели насмерть сбила мужчину без определенного места жительства, вышедшего на дорогу. Женщина, не сбавляя скорости, поехала дальше. Задержать ее удалось лишь спустя несколько минут на улице Болотникова, где "Лада" попала в небольшое ДТП, налетев на бордюр.