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Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов

Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Он предложил ряд мер для снижения аварийности

В Татарстане с начала сентября на дорогах сбили 23 пешехода, 18 из них погибли. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

- Пешеходы слишком часто позволяют себе переходить дорогу в неположенных местах. Из всех случаев со смертельным исходом большинство произошло в темное время суток. Я хочу еще раз обратить внимание всех граждан, что в вечернее время необходимо носить одежду со световозвращающими элементами. За городом при скорости движения 90 км/ч у водителя есть 2 секунды, чтобы успеть среагировать на пешехода на расстоянии 50 метров, – предупредил Габдурахманов.

Основная причина ДТП - хождение вдоль проезжей части и переход в неположенных местах.  Больше половины ДТП с пешеходами (59 процентов) происходят на нерегулируемых пешеходных переходах.

Для снижения числа аварий с участием пешеходов, ГИБДД по Татарстану предлагает не только руководствоваться всем известными правилами, но и подавать сигналы рукой перед началом перехода.

Самые громкие ДТП с пешеходами за последние недели:

В Казани 69-летний пенсионер насмерть сбил на Mitsubishi Pajero днем 11 сентября на "зебре" 36-летнюю женщину и ее дочь, после он рассказал об обстоятельствах ДТП.

В пятницу, 21 сентября, в Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП — там пьяный водитель сбил женщину, протаранив забор. Нетрезвый мужчина за рулем Opel вылетел на тротуар, протаранил забор, после чего его автомобиль несколько раз перевернулся. В это время по обочине шла женщина. Женщину с многочисленными травмами увезли в больницу, но спустя какое-то время она скончалась.

Вечером 22 сентября на улице Гаврилова “Киа” на пешеходном переходе сбил двух взрослых и одного ребенка. Водитель “Киа” на переходе решил обогнать автомобиль, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Он не заметил переходящих дорогу людей и сбил их.

В Казани на Горьковском шоссе около полуночи 23 сентября 35-летняя женщина на "Ладе" 14-й модели насмерть сбила мужчину без определенного места жительства, вышедшего на дорогу. Женщина, не сбавляя скорости, поехала дальше. Задержать ее удалось лишь спустя несколько минут на улице Болотникова, где "Лада" попала в небольшое ДТП, налетев на бордюр.

N. Vildanov, 24.09.2018, 17:06
Тэги: ДТП
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор24 сентября 2018, 17:24
Какие в итоге ряд мер он предложил?????
0
4
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Горожанин24 сентября 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Какие в итоге ряд мер он предложил?????
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ГИБДД по Татарстану предлагает не только руководствоваться всем известными правилами, но и подавать сигналы рукой перед началом перехода. :-D


Это как, интересно?
0
5
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Горожанин24 сентября 2018, 17:30
Спросили его про органолептический метод определения люфта рулевой рейки?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
ГИБДД по Татарстану предлагает не только руководствоваться всем известными правилами, но и подавать сигналы рукой перед началом перехода. :-D


Это как, интересно?
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Старики обычно кулак показывают или клюшкой трясут.
0
0
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Горожанин24 сентября 2018, 17:35
Плешивый прогнал какую-то чушь про жилеты и ночное время, а ниже указаны 4 этих самых громких случая, во всех из которых виноваты чокнутые водятлы. И вот вопрос господину в погонах: причем тут жилеты? Может вы уже работать начнете?
Лучший комментарий
0
11
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Капрал Билл Тейлор24 сентября 2018, 17:40
Ижевск далеко от Казани, сколько км?
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0
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Горожанин24 сентября 2018, 17:42
Надо начать штрафовать пешеходов, ужесточить штрафы для пешеходов
А то "яжмать" прет на красный сигнал светофора и тащит за собой ребенка
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6
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Денис24 сентября 2018, 17:45
Когда в мозгах ничего нет, обычно говорят либо бэээ либо мы рассмотрим, посовещаемся. Судя по тому что начальник ничего не сказал, мозг его размером с бараний, и знаний там примерно столько же
0
3
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горожанин24 сентября 2018, 17:56
Правила дорожного движения говорят , человек наступивший на пешеходный переход, становится безсмертным. Вот в чем причина
1
1
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Роман24 сентября 2018, 17:57
Автомобиль это транспортное средство повышенной опасности. Почему это только водители должны знать? То есть пешиходам этого знать не обязательно? Можно пересекать проезжую часть где вздумается, можно идти вдоль презжей части, можно просто лечь и поспать на ней. Сам лично такого чуть не задавил на раифском серпантине. Оттащили за ноги в кусты. Все это следствие того, что общество разлогается, отсутствие культуры как водителей так и пешиходов. Рыба гниет с головы.
1
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Капрал Билл Тейлор24 сентября 2018, 18:05
Вильданов, ты знаешь как София с Плешковой тебя в сотовой книге у себя забили??? -" Рррики-Тики-Таки!!!!!!:-D:-D:-P худой потому что такой же как персонаж фильма=-D
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Ага24 сентября 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Автомобиль это транспортное средство повышенной опасности. Почему это только водители должны знать? То есть пешиходам этого знать не обязательно? Можно пересекать проезжую часть где вздумается, можно идти вдоль презжей части, можно просто лечь и поспать на ней. Сам лично такого чуть не задавил на раифском серпантине. Оттащили за ноги в кусты. Все это следствие того, что общество разлогается, отсутствие культуры как водителей так и пешиходов. Рыба гниет с головы.
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А ты в курсе, что того чувака, которого вы в кусты оттащили, чуть позже волки сожрали? В тех самых кустах.
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Роман24 сентября 2018, 18:15
Там зайцы не бегают, не то что волки. Наивный чукотский юноша.
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