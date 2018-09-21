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В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации

В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
16+
По предварительной версии, водитель иномарки хотел обогнать стоящий на переходе автомобиль

Вчера вечером на улице Гаврилова автомобиль “Киа” на пешеходном переходе сбил двух взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла около шести вечера на улице Гаврилова. По предварительной версии, водитель “Киа” на переходе решил обогнать автомобиль, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Он не заметил переходящих дорогу людей и сбил их.

В результате пострадали двое взрослых и 8-летний ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Врачи провели ему операцию.

Ольга Плешкова, 23.09.2018, 07:39
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин23 сентября 2018, 07:41
а такие только на 3-й передаче и газ до 6тыс оборотов катаются....дебилы
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