На Горьковском шоссе женщина на «четырнадцатой» насмерть сбила мужчину и уехала

В Казани на Горьковском шоссе около полуночи 23 сентября 35-летняя женщина на "Ладе" 14-й модели насмерть сбила мужчину без определенного места жительства, вышедшего на дорогу. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, около 00:30 у дома №11 женщина на "Ладе" на высокой скорости наехала на мужчину, который вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода, женщина, не сбавляя скорости, поехала дальше. Задержать ее удалось лишь спустя несколько минут на улице Болотникова, где "Лада" попала в небольшое ДТП, налетев на бордюр.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.