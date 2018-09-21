Смертельное ДТП на проспекте Победы: водитель сбил женщину, протаранив забор

Накануне вечером в Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП — там пьяный водитель сбил женщину, протаранив забор.

Как сообщили очевидцы происшествия, нетрезвый мужчина за рулем Opel вылетел на тротуар, протаранил забор, после чего его автомобиль несколько раз перевернулся. В это время по обочине шла женщина.

- Женщину с многочисленными травмами увезли в больницу, но спустя какое-то время она скончалась, - говорится в сообщении.

В автомобиле водителя также находились его жена и ребенок. Женщина получила многочисленные ссадины, а вот ребенка госпитализировали. Отмечается, что в салоне автомобиля не было детского кресла. Сам водитель не пострадал. В настоящее время выясняются все подробности происшествия, передает "Татарстан24".