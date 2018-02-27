Пенсионер на Mitsubishi, насмерть сбивший маму и ребенка в Казани: «Я отвернулся...»

На водителя возбудили уголовное дело, его отправили домой под подписку о невыезде

В Казани 69-летний пенсионер, насмерть сбивший на Mitsubishi Pajero днем 11 сентября на "зебре" 36-летнюю женщину и ее дочь, рассказал об обстоятельствах ДТП, по его словам, он в момент наезд отвернулся. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Отвечая на вопрос, что перед пешеходным переходом необходимо было снизить скорость, он заявил, пожав плечами, что и "так-то ехал... откровенно говоря".

- Я отвернулся на левую сторону, чтобы перестраиваться - сзади машина ехала... И в это время они пошли, - рассказал водитель.

В результате наезда девочка скончалась на месте ДТП, ее мать в "скорой". На месте происшествия быстро оказался отец девочки, который в один миг лишился семьи.

- По факту ДТП было возбуждено дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем" правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", пенсионера отправили домой под подписку о невыезде, - сообщил источник ProKazan.ru.

Сейчас ведется следствие.

Погибшие (источник фото)