Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в казанском «Рубине». Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в «Зените» и собеседника, близкого к сделке.

Как сообщается, клубы уже провели промежуточные переговоры. В свою очередь, петербургский клуб уже нашел замену Дзюбе и проявляет заинтересованность в отношении форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, за это время он стал обладателем Кубка России (2015/16, 2019/20), Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021).