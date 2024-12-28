ВОЗ предупреждает мир о растущем риске пандемии, вызванной птичьим гриппом

Вирус, который уже не раз вызывал локальные вспышки заболеваний, продолжает изменяться, подстраиваясь под новых хозяев и представляя опасность для человечества.

Заболеваемость среди людей растет. Если в 2023 году было зарегистрировано 12 случаев заражения, то в 2024 году их число увеличилось до 76, и два летальных исхода произошли в Камбодже. Эксперты особенно обеспокоены тем, что вирус продолжает мутировать, а в одном из случаев — у подростка из Британской Колумбии — он изменился прямо в организме человека, что может привести к возможности передачи инфекции от человека к человеку.

Птичий грипп опасен не только высоким уровнем смертности, но и осложнениями, которые включают пневмонию, поражение сердца, почек и головного мозга. Способность вируса мутировать и передаваться между людьми превращает пандемию в реальную угрозу для глобального здоровья.

Российские ученые внимательно отслеживают развитие ситуации и работают над созданием новых вакцин против птичьего гриппа, однако текущие препараты не обеспечивают полной защиты от вируса. В ближайшие месяцы ситуация будет требовать повышенного внимания, а всемирное сообщество должно быть готово к возможному распространению заболевания, сообщает Известия.

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