Житель Камчатки переиграл телефонных мошенников и стянул с них деньги

На Камчатке местный житель дважды обманул украинских мошенников, решив сыграть с ними в их же игре.

Как сообщает телеграм-канал DPS VL, история началась с того, что безработный камчатец согласился выполнить для аферистов заказ — поджечь автомобиль полиции. В обмен ему пообещали 200 тыс. рублей. Мужчина потребовал аванс в 50 тысяч рублей.

После того как деньги были переведены, мужчина отправился в магазин за алкоголем. Праздничные траты быстро подошли к концу, и он снова обратился к мошенникам с просьбой перевести ещё 20 тысяч. Как только эти деньги также были потрачены, мужчина перестал выходить на связь. Мошенники остались с носом, а он — с очередной порцией алкоголя, сообщает LIFE.

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