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В Набережных Челнах предложили увековечить память Леонида Брежнева

В Набережных Челнах обсуждается инициатива, пре...

histrf.ru

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В Набережных Челнах обсуждается инициатива, предложенная депутатом Государственного Совета Татарстана от КПРФ Фадбиром Сафином, о том, чтобы увековечить имя Леонида Брежнева, одного из самых известных политиков Советского Союза.

По словам представителей городских властей, данное предложение может быть вынесено на обсуждение в 2025 году. Этот вопрос будет рассматривать топонимическая комиссия города, а глава исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов отметил, что решение должно быть тщательно взвешенным и учитывать мнение общественности.

На данный момент в Набережных Челнах активно присваиваются имена новым улицам, однако переименовывать уже существующие объекты в городе не планируется. Среди предложений — назвать в честь Брежнева проспект, целый район или установить памятник. Сафин подчеркнул, что важно, чтобы решение по этому вопросу принимали сами жители города.

Идея увековечить память Брежнева вызывает интерес, подчеркивая его значимость в истории, но, как отмечают местные власти, для принятия окончательного решения необходимо провести глубокое и всестороннее обсуждение, сообщает InKazan.

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