В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Сотрудники ДПС Ренат Насыбуллин и Раниль Фархутдинов пришли на помощь водителю фуры, застрявшему на заснеженной трассе в Бугульминском районе.

Инцидент произошёл на сложном участке дороги на трассе М5, где большегруз не смог подняться на гору из-за сильной буксовки, усугублённой метелью.

Получив сообщение о затруднении движения, инспекторы оперативно прибыли на место. Фура не только оказалась в снежной ловушке, но и полностью перекрыла проезд другим автомобилям.

Полицейские организовали реверсивное движение, чтобы избежать заторов, и вызвали дорожные службы. Специалисты оперативно засыпали песок под колёса большегруза, что позволило водителю продолжить путь.

Этот случай стал ещё одним примером того, как слаженная работа дорожных служб и инспекторов ДПС помогает предотвращать серьёзные транспортные проблемы в сложных погодных условиях.