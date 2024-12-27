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В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Сотрудники ДПС Ренат Насыбуллин и Раниль Фархут...

ГАИ МВД РТ

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Сотрудники ДПС Ренат Насыбуллин и Раниль Фархутдинов пришли на помощь водителю фуры, застрявшему на заснеженной трассе в Бугульминском районе.

Инцидент произошёл на сложном участке дороги на трассе М5, где большегруз не смог подняться на гору из-за сильной буксовки, усугублённой метелью.

Получив сообщение о затруднении движения, инспекторы оперативно прибыли на место. Фура не только оказалась в снежной ловушке, но и полностью перекрыла проезд другим автомобилям.

Полицейские организовали реверсивное движение, чтобы избежать заторов, и вызвали дорожные службы. Специалисты оперативно засыпали песок под колёса большегруза, что позволило водителю продолжить путь.

Этот случай стал ещё одним примером того, как слаженная работа дорожных служб и инспекторов ДПС помогает предотвращать серьёзные транспортные проблемы в сложных погодных условиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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