В Смоленске началась эвакуация пенсионеров из незаконного пансионата

В Смоленске началась эвакуация пожилых жителей из частного пансионата «Радость дома».

Видеозапись с этого события привлекла внимание федеральных СМИ. Благодаря слаженной работе прокуратуры, медицинских служб и социальных работников все постояльцы были успешно переведены в другие специализированные учреждения региона.

Судебное решение о закрытии пансионата, который стал местом страданий и даже трагических случаев для его обитателей, наконец-то было реализовано — двери заведения запечатаны, и больше никто не будет подвергаться опасности. Эта ситуация поднимает важные вопросы о безопасности и условиях проживания людей старшего поколения в подобных учреждениях, сообщает smolensk-i.ru.

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