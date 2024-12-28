Ушел из жизни трёхкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

На 84-м году жизни ушел из жизни Валерий Кузьмин — выдающийся хоккеист и трехкратный чемпион СССР, оставивший неизгладимый след в истории московского «Спартака».

С 1958 по 1972 год этот легендарный защитник на льду проявлял не только мастерство, но и истинную преданность команде, завоевав титулы чемпиона страны в 1962, 1967 и 1969 годах. Его влияние на успехи «красно-белых» не ограничивалось лишь победами в чемпионате: он также дважды поднимал над головой Кубок СССР в 1970 и 1971 годах.

В течение пяти лет, с 1960 по 1965, Кузьмин защищал цвета сборной СССР, а затем продолжил свою карьеру в «Крыльях Советов», где добавил еще один чемпионский трофей и выиграл Кубок СССР в 1974 году. Интересно, что он стал одним из немногих хоккеистов, четырежды становившихся чемпионом СССР, оставаясь при этом вне состава ЦСКА — действительно уникальное достижение для советского хоккея.

После завершения игровой карьеры Кузьмин не оставил спорт: он вернулся к хоккею как тренер, передавая свои знания и опыт в клубах «Крылья Советов», «Химик» и работая с детскими командами. Его наследие будет жить в сердцах многих поклонников хоккея и молодых спортсменов.

Прощание с Валерием Борисовичем — утрата не только для хоккейного мира, но и для всех любителей спорта, поскольку его имя навсегда останется в истории отечественного хоккея, сообщает РБК.

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