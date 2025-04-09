Уберите эту вещь из бардачка до 11 апреля. Иначе права аннулируют на два года

С началом сезона охоты водителям напомнили: даже содержимое бардачка может стать причиной серьёзных проблем.

В охотничьих районах инспекторы усиливают проверки, и теперь внимание уделяется не только документам, но и предметам в салоне автомобиля.

Почему фонарь может обернуться наказанием?

Особое внимание инспекторы будут уделять световым приборам, особенно обычным фонарикам. Если такой предмет обнаружат в автомобиле в охотничьей зоне, это может быть расценено как подготовка к незаконной ночной охоте, которая запрещена законодательством.

И даже если фонарь не использовался, а просто лежал в машине — это может стать основанием для санкций.

Что грозит нарушителям?

Если в процессе досмотра в охотничьей зоне у водителя найдут фонарь, это может повлечь аннулирование охотничьего билета. Срок запрета на охоту — до двух лет. Санкции распространяются даже на тех, кто не вел охоту, а просто перевозил прибор.

Ночная охота — не только запрет, но и опасность

Специалисты предупреждают: охота в тёмное время суток представляет серьёзную угрозу. В условиях плохой видимости возрастает риск травмирования других людей. В прошлом уже фиксировались случаи, когда охота в темноте заканчивалась трагически.

Что делать, чтобы не лишиться прав на охоту?

Тем, кто собирается в лес на охоту, рекомендуется заранее проверить содержимое автомобиля. Все фонари и иные осветительные приборы, которые могут вызвать подозрения, лучше оставить дома. Это простое действие может уберечь вас от конфликтов с законом и сохранить охотничий билет.