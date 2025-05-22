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Такого лета не было 50 лет: синоптик Роман Вильфанд предсказывает аномальные месяцы

Аномальное лето 2025: Роман Вильфанд предупрежд...

senatinform.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил: лето 2025 года в России будет особенно жарким и сухим.

Ожидается дефицит осадков, высокая вероятность засух и лесных пожаров.

Июнь: жара и нехватка дождей

Аномально высокая температура ожидается в Северо-Западном округе, Центральной России, на Урале и в Сибири.

Осадков меньше нормы, что увеличивает риски:

  • природных пожаров,
  • снижения уровня воды в реках и водоёмах,
  • проблем с урожаем, особенно на юге.

Июль: краткое послабление, но жара останется

В некоторых регионах температура немного снизится, но в целом останется выше нормы.

Жаркая погода сохранится в:

  • Центральной России,
  • Северо-Западном федеральном округе,
  • на Урале.

Август: тепловая аномалия продолжается

  • Северная Сибирь, Якутия, Тыва, Алтай и Урал — в зоне устойчивого аномального тепла;
  • Температурные отклонения от нормы достигнут +4…+6 °C;
  • В Приморье, наоборот, ожидается похолодание на 1–4 °C уже с первой недели августа.

Чем грозит климатическая аномалия

По словам Вильфанда, продолжительная жара и засуха могут привести к:

  • сокращению урожая,
  • росту числа природных пожаров,
  • усложнению водоснабжения и перегрузкам энергосетей.

Рекомендации жителям

  • Ограничьте пребывание на солнце в разгар дня;
  • Экономьте воду — особенно в засушливых районах;
  • Следите за прогнозами и сообщениями МЧС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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