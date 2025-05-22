Такого лета не было 50 лет: синоптик Роман Вильфанд предсказывает аномальные месяцы
senatinform.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил: лето 2025 года в России будет особенно жарким и сухим.
Ожидается дефицит осадков, высокая вероятность засух и лесных пожаров.
Июнь: жара и нехватка дождей
Аномально высокая температура ожидается в Северо-Западном округе, Центральной России, на Урале и в Сибири.
Осадков меньше нормы, что увеличивает риски:
- природных пожаров,
- снижения уровня воды в реках и водоёмах,
- проблем с урожаем, особенно на юге.
Июль: краткое послабление, но жара останется
В некоторых регионах температура немного снизится, но в целом останется выше нормы.
Жаркая погода сохранится в:
- Центральной России,
- Северо-Западном федеральном округе,
- на Урале.
Август: тепловая аномалия продолжается
- Северная Сибирь, Якутия, Тыва, Алтай и Урал — в зоне устойчивого аномального тепла;
- Температурные отклонения от нормы достигнут +4…+6 °C;
- В Приморье, наоборот, ожидается похолодание на 1–4 °C уже с первой недели августа.
Чем грозит климатическая аномалия
По словам Вильфанда, продолжительная жара и засуха могут привести к:
- сокращению урожая,
- росту числа природных пожаров,
- усложнению водоснабжения и перегрузкам энергосетей.
Рекомендации жителям
- Ограничьте пребывание на солнце в разгар дня;
- Экономьте воду — особенно в засушливых районах;
- Следите за прогнозами и сообщениями МЧС.
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