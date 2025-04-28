Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ остановят и проверят всех и каждого на наличие этой одной вещи

Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Поправки к статье 12.23 КоАП уже одобрены и вступают в силу в этом году.

Какие штрафы теперь действуют

Физические лица: штраф 5 000 ₽ (раньше — 3 000 ₽)

Такси и индивидуальные предприниматели: до 50 000 ₽

Юридические лица: до 200 000 ₽

Важно: скидка 50% на оплату штрафа в первые 20 дней больше не действует.

Почему усилили меры

Причина — рост нарушений:

В 2023 году зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел.

Это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году.

Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать требования, подвергая детей серьёзной опасности.

Новые требования к перевозке детей

Теперь нарушение будет зафиксировано, если:

Ребёнок до 7 лет перевозится без сертифицированного автокресла;

Дети от 7 до 12 лет без кресла или бустера, если ремень безопасности проходит по шее или животу;

Адаптеры и накладки официально приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.

Что это значит для водителей и такси

Штрафы для такси и служб перевозки особенно высоки — вплоть до сотен тысяч рублей.

Родителям стоит помнить: детское кресло — это не формальность, а защита жизни ребёнка.

Почему это важно

Использование детских удерживающих устройств: