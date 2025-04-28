Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ остановят и проверят всех и каждого на наличие этой одной вещи
autosprite.ru
Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Поправки к статье 12.23 КоАП уже одобрены и вступают в силу в этом году.
Какие штрафы теперь действуют
- Физические лица: штраф 5 000 ₽ (раньше — 3 000 ₽)
- Такси и индивидуальные предприниматели: до 50 000 ₽
- Юридические лица: до 200 000 ₽
Важно: скидка 50% на оплату штрафа в первые 20 дней больше не действует.
Почему усилили меры
Причина — рост нарушений:
- В 2023 году зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел.
- Это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году.
Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать требования, подвергая детей серьёзной опасности.
Новые требования к перевозке детей
Теперь нарушение будет зафиксировано, если:
- Ребёнок до 7 лет перевозится без сертифицированного автокресла;
- Дети от 7 до 12 лет без кресла или бустера, если ремень безопасности проходит по шее или животу;
- Адаптеры и накладки официально приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.
Что это значит для водителей и такси
- Штрафы для такси и служб перевозки особенно высоки — вплоть до сотен тысяч рублей.
- Родителям стоит помнить: детское кресло — это не формальность, а защита жизни ребёнка.
Почему это важно
Использование детских удерживающих устройств:
- Снижает риск смерти при аварии на 70%;
- Существенно уменьшает вероятность тяжёлых травм;
- Работает эффективно только при правильной установке и подборе по росту и весу ребёнка.
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