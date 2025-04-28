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Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ остановят и проверят всех и каждого на наличие этой одной вещи

Штрафы за неправильную перевозку детей в авто в...

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Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Поправки к статье 12.23 КоАП уже одобрены и вступают в силу в этом году.

Какие штрафы теперь действуют

  • Физические лица: штраф 5 000 ₽ (раньше — 3 000 ₽)
  • Такси и индивидуальные предприниматели: до 50 000 ₽
  • Юридические лица: до 200 000 ₽

Важно: скидка 50% на оплату штрафа в первые 20 дней больше не действует.

Почему усилили меры

Причина — рост нарушений:

  • В 2023 году зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел.
  • Это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году.

Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать требования, подвергая детей серьёзной опасности.

Новые требования к перевозке детей

Теперь нарушение будет зафиксировано, если:

  • Ребёнок до 7 лет перевозится без сертифицированного автокресла;
  • Дети от 7 до 12 лет без кресла или бустера, если ремень безопасности проходит по шее или животу;
  • Адаптеры и накладки официально приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.

Что это значит для водителей и такси

  • Штрафы для такси и служб перевозки особенно высоки — вплоть до сотен тысяч рублей.
  • Родителям стоит помнить: детское кресло — это не формальность, а защита жизни ребёнка.

Почему это важно

Использование детских удерживающих устройств:

  • Снижает риск смерти при аварии на 70%;
  • Существенно уменьшает вероятность тяжёлых травм;
  • Работает эффективно только при правильной установке и подборе по росту и весу ребёнка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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