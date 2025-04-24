Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ начнет проверять всех и каждого на наличие этой одной вещи

В России ожидаются значительные изменения в правилах дорожного движения, направленные на повышение безопасности детей в автомобилях.

Эти новшества включают увеличение штрафов за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров и внедрение дополнительных мер, которые помогут повысить осведомленность о проблеме детской безопасности на дорогах.

Изменения в законодательстве

Правительство России уже одобрило законопроект, который вносит поправки в статью 12.23 КоАП РФ. Согласно новым нормам, штраф за отсутствие детского кресла вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Важно, что для такси и юридических лиц штрафы будут значительно выше — они могут составить 50 и 200 тысяч рублей соответственно. Также отменяется возможность оплатить штраф со скидкой в первые 20 дней, что делает наказание более жестким.

Причины ужесточения мер

Одной из главных причин введения более строгих мер является тревожная статистика. В 2023 году было зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств. Это на 150 тысяч случаев больше, чем в 2020 году.

Несмотря на проведение профилактических мероприятий, многие водители продолжают игнорировать требования, касающиеся безопасности детей.

Новые требования к перевозке детей

Согласно новому законодательству, нарушение будет считаться перевозкой детей до 7 лет без сертифицированного автокресла. Для детей в возрасте от 7 до 12 лет допускается использование штатных ремней безопасности, но только при правильной их регулировке.

Если ремень проходит по шее или животу ребенка, обязательно использование бустера или автокресла. Важно отметить, что адаптеры и накладки не обеспечивают должной защиты и приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.

Что это значит для водителей и перевозчиков

Ужесточение штрафов — это не только мера наказания, но и попытка привлечь внимание к важности детской безопасности на дорогах. Детское кресло — это жизненно важная система защиты, которая может предотвратить трагедию.

Новые правила направлены на то, чтобы водители, родители и перевозчики осознали свою ответственность и приняли все необходимые меры для сохранения жизни и здоровья детей на дорогах.

Эти изменения подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости обеспечения правильной перевозки детей.