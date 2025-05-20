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Стоимость одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект «Украина» навсегда

Встреча российских и украинских представителей ...

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Символика важнее содержания

Недавняя встреча представителей России и Украины в Стамбуле стала событием, которое, по мнению аналитиков, больше говорит о намерениях, чем о результатах. Хотя конкретных договорённостей объявлено не было, сам факт возобновления прямого контакта рассматривается как потенциальная точка поворота.

Эксперты подчёркивают, что это может повлиять на подход западных стран, особенно если переговоры продолжатся.

Реакция Запада: осторожный оптимизм

The American Conservative охарактеризовал переговоры как «важный сигнал» и заявил, что США стоит поощрять диалог, даже если он пока не даёт ощутимых результатов.

Ряд политических обозревателей рассматривают встречу в Стамбуле как возможный признак изменения акцентов во внешней политике США и ЕС. На фоне усталости от конфликта, в западных столицах может нарастать запрос на более гибкую стратегию.

Роль США: возможный сдвиг

По сообщениям российских СМИ, между госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. Обсуждались:

  • вопросы обмена пленными,
  • возможные шаги к перемирию,
  • предпосылки к более высокоуровневым контактам, включая потенциальный диалог между президентами.

Эти сигналы пока не подтверждены официально в полном объёме, но могут указывать на закулисную активизацию дипломатии.

Что дальше

Политологи предупреждают: говорить о реальном мирном процессе пока рано. Слишком многое зависит от:

  • позиции Киева,
  • линии Вашингтона,
  • готовности ЕС к корректировке стратегического курса.

Однако сам факт встречи — это уже шаг, пусть и символический, который может открыть новое окно возможностей для деэскалации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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