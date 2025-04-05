С 1 апреля полностью запретят ставить натяжные потолки: их придется снять

Не всё, что кажется безобидной переделкой, действительно разрешено. Даже небольшие изменения в квартире могут привести к серьёзным проблемам — от штрафов до принудительного демонтажа. Разбираемся, за что чаще всего наказывают собственников.

1. Окна «на свой вкус»

Разрешается: заменить старые окна на новые, если они идентичны по размеру и цвету.

Запрещено: менять форму проёмов, увеличивать размер или ставить стеклопакеты другого цвета.

Пример: захотели установить чёрные рамы вместо белых? Если здание изначально оформлено в светлых тонах, и ваш выбор не понравится соседям, они могут пожаловаться. В итоге — штраф до 50 000 ₽ и требование вернуть всё, как было.

2. Потолки, которые «воруют» объём

Можно: делать подвесные и натяжные потолки, если они не сильно уменьшают объём жилья.

Нельзя: снижать объём помещения более чем на 5%.

Как это проверяют? Инспекторы приходят и измеряют реальные размеры помещения. Если нарушение подтвердится — потолок придётся демонтировать.

3. Самовольный перенос батарей

Допустимо: поменять радиаторы на новые — но только на том же месте.

Недопустимо: переносить батареи, выносить их на балкон или добавлять секции.

Почему так строго? Отопление — это общая система. Один «тюнинг» у себя — и у соседей может начаться ледниковый период. За нарушение — до 30 000 ₽ штрафа и обязательный демонтаж.

4. Кондиционер без разрешения

Разрешено: установка кондиционера — но только с согласия жильцов дома.

Запрещено: вешать внешний блок на фасад без одобрения соседей.

Ситуация: если конденсат с вашего кондиционера капает соседям сверху или снизу, они могут подать жалобу — и в суде, скорее всего, выиграют.

5. Переезд плиты — не вольная затея

Можно: передвинуть электрическую плиту, но с согласованием.

Нельзя: менять местоположение газовой плиты без официального разрешения.

Что нужно? Придётся согласовать проект с газовой службой и получить одобрение администрации. Иначе — штраф и требование всё вернуть на место.

Как сделать перепланировку по закону?

Если хотите что-то изменить — лучше сразу всё оформить официально:

Подготовьте проект и техническое заключение.

Получите согласие жильцов (если требуется).

Согласуйте с пожарной и газовой службой.

Подавайте документы через «Госуслуги».

Сроки оформления — от одного месяца до полугода, но зато потом не придётся нервничать.

А если всё уже переделано?

Проверки редки, но если попадётесь — могут оштрафовать на сумму до 300 000 ₽, обязать всё демонтировать и даже затянуть в суд.

Совет: если ремонт уже сделан, попробуйте его узаконить через суд. Иногда это проще и дешевле, чем устранять переделки и платить штрафы.

Почему соседи часто молчат?

У большинства тоже найдутся «незаконные» улучшения: кто-то сделал кладовку, кто-то перенёс кухню. Но стоит только поссориться — и возможны жалобы, проверки и неприятности.