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Ровно 10 тысяч рублей: новые деньги решили вручить пенсионерам — названа точная дата

Ровно 10 тысяч рублей: новые деньги решили вручить пенсионерам — названа точная дата

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На карты "Мир" некоторые российские пенсионеры под конец года получат ровно по 10 тысяч рублей. С 12 декабря на такие выплаты от государства смогут рассчитывать жители блокадного Ленинграда, прожившие в нем не менее четырех месяцев в годы блокады.

В 2022 году для этой категории граждан было введено специальное пособие, размер которого зависит от состояния здоровья пожилого человека.

При первой группе инвалидности блокадник к пенсии получает +10 тысяч, при второй - 7500 рублей, при третьей - 5 тысяч. Если статус блокадника есть, а инвалидности нет, дадут 3000 рублей.

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