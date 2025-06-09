Российский турист подслушал разговор узбеков на рынке: вот что они думают о России на самом деле
inbusiness.kz
Иногда настоящие открытия во время путешествий случаются не в музеях и на экскурсиях, а прямо на улице — в случайных разговорах, которые раскрывают душу другой страны. Именно так произошло с туристом Денисом, побывавшим в Ташкенте.
Что говорят на рынке «Чорсу»
Проезжая мимо столицы Узбекистана, Денис решил прогуляться по знаменитому рынку «Чорсу». И тут, в гуще шумных прилавков, он подслушал разговор нескольких мужчин на русском с акцентом. Темой обсуждения была работа в России.
«Кто-то относился с пониманием, а кто-то смотрел как на собаку», — делился один из собеседников.
Позже Денис познакомился с пожилым узбеком Ойбеком, который сам завёл разговор о России:
«Мы ведь только благодаря России и выжили», — вспомнил он советские времена с теплотой.
В чайхане неподалёку Денис снова услышал знакомую тему — мужчины обсуждали судьбу сына, уехавшего на заработки в Санкт-Петербург:
«Россия даёт работу, технологии, специалистов. Она как вторая родина», — уверял один из собеседников.
Но были и другие мнения. Женщина, подававшая еду, честно сказала:
«Люди хорошие, но всё равно чувствуешь себя чужим».
Так из разрозненных разговоров сложилась неоднозначная, но искренняя картина: Россия для многих — возможность, но не всегда родной дом.
«Бесплатные» невесты — взгляд со стороны
Похожий культурный контраст заметила туристка Елена. Она услышала в разговоре на базаре неожиданную фразу: «русские женщины — бесплатные». На первый взгляд — оскорбительно. Но мужчина объяснил: в Узбекистане свадьба — это финансовый вызов, особенно для жениха.
Требуется:
- Калым (выкуп за невесту) — может достигать 1,5 млн рублей
- Медицинские справки о здоровье и фертильности
- Подарки для родственников и оплата торжества
Один из мужчин рассказал, как не смог собрать сумму для женитьбы и уехал на заработки в Россию, где материальные требования перед свадьбой минимальны.
Его слова не были пренебрежением, а отражали разницу в традициях.
Истории, услышанные на ташкентском рынке, говорят больше, чем официальные отчёты. Россия — страна возможностей, но и страна, где человек из-за границы может чувствовать себя «чужим». А различие в культурных подходах к семье и браку вызывает подчас удивление и недопонимание, но при этом раскрывает истинную разницу в образе жизни и ценностях, сообщает progorodsamara.
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