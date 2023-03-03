Путин и все в Кремле восхитились героизмом 10-летнего мальчика, который был ранен при атаке террористов на Брянскую область

В Кремле восхищены героизмом раненого мальчика из Брянской области

Президент России Владимир Путин и вообще все в Кремле восхищены героизмом мальчика, спасшего двух девочек во время атаки террористов 2 марта, эти поступки будут отмечены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне в Брянскую область прорвались диверсанты с Украины, в ходе нападения погибли два человека, раненым оказался 10-летний мальчик. Федор (так зовут юного героя) помог двум девочкам, которые ехали вместе с ним в школу в том же авто.

Мальчик перенес длительную операцию.

"Слушайте, разумеется, мы все - и в Кремле, и президент - мы восхищены этим героизмом мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено", - сообщил Песков журналистам.

Ранее Владимир Путин назвал нападение терактом. ФСБ РФ выдавила диверсантов на территорию Украины, после чего по ним нанесли удар. А в Госдуме РФ предложили Путину закончить спецоперацию и объявить Украине полноценную войну.