В Госдуме РФ призвали Путина закончить военную спецоперацию на Украине и объявить ей полноценную войну

Генерал Соболев призвал Россию закончить военную спецоперацию и объявить полноценную войну

После нападения группы украинских диверсантов на машину с детьми в приграничных селах Брянской области, в Государственной думе предложили пойти на крайние меры. Об этом сообщает телеграм-канал "Политавр".

Депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал Виктор Соболев призвал закончить спецоперацию на Украине и объявить соседней стране полноценную войну. Генерал убежден, что настало время отказаться от мягких мер и полумер. Пора показать Украине, что Россия не допустит вторжения и нападения на своих граждан.

Ранее Владимир Путин назвал случившееся терактом. В ФСБ РФ проинформировали, что диверсанты выдавлены на территорию Украины и по ним нанесен массированный удар.

