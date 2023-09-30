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«Поступила новая информация»: синоптики кардинально изменили прогноз на октябрь

«Поступила новая информация»: синоптики кардинально изменили прогноз на октябрь

kp40.ru

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Синоптики обнародовали новый прогноз погоды, которая будет царствовать в регионах России. Метеорологи предупреждают, что середина осени будет кардинально другой, чем планировалось ранее, сообщает Primpress.

Если сентябрь в большинстве регионов России выдался аномально теплым, то ранее предполагалось, что и октябрь принесет в российские регионе тепло, но все не совсем так, как планировалось.

По словам метеорологов, уже с 1 октября начнется осень. Температура существенно опустится по сравнению с сентябрем. Стоит ожидать похолодания и заморозков, отмечают синоптики.

С 10 по 20 октября столбики термометров и вовсе опустятся ниже климатической нормы, которая присуща данному месяцу. В некоторых регионах в этих числах прогнозируется первый снег.

При этом, в целом по месяцу, метеорологи ожидают все-таки более теплый октябрь, но отклонение составит примерно 0,5-1 градуса.

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