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Пенсионный возраст станет меньше на 5 лет: россиян отправят на досрочную пенсию

В России ведется активное обсуждение законодательной инициативы, направленной на расширение списка лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение

levencovka.ru

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В России ведется активное обсуждение законодательной инициативы, направленной на расширение списка лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение. Инициатором выступил Эдуард Шарафиев, депутат Государственного Совета Татарстана, который предложил ряд поправок к действующему Федеральному закону "О страховых пенсиях".


Предложенные изменения ориентированы на лиц, принимавших участие в специальной военной операции. Согласно новому законопроекту, такие ветераны смогут воспользоваться правом на досрочное оформление страховой пенсии по старости. Цель данного предложения — обеспечить поддержку тем, кто сделал значимый вклад в обеспечение национальной безопасности.

Внесение поправок в законодательство рассматривается как важный шаг к укреплению социальной защиты и обеспечению достойной жизни для тех, кто рисковал своей жизнью, исполняя служебный долг. Дебаты по данному законопроекту уже начались в Госсовете Татарстана, и ожидается, что они вызовут активное обсуждение среди законодателей на всех уровнях.

Эта инициатива подчеркивает важность адресной поддержки ветеранов и учитывает их особые потребности в период после службы. В случае принятия законопроекта, он не только значительно улучшит условия для досрочного выхода на пенсию участников специальных операций, но и станет значимым прецедентом для дальнейших законодательных инициатив в сфере социальной защиты граждан Российской Федерации.

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