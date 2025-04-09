Она просто высыпала соль в раковину перед сном — а утром случилось нечто: лучший способ очистить слив

Если вода в раковине начала уходить медленно, а из слива появился неприятный запах — скорее всего, дело в засоре.

Но не спешите в магазин за агрессивной бытовой химией: решение проблемы может оказаться гораздо проще и дешевле — всё необходимое уже есть у вас дома.

Этап первый: соль и кипяток

Для лёгкой прочистки подойдёт обычная поваренная соль. Насыпьте 4–5 столовых ложек прямо в сливное отверстие и залейте двумя литрами кипятка. Лучше всего проводить такую очистку вечером — за ночь соль успеет подействовать. Она устраняет запахи, уничтожает бактерии и помогает освежить внутренние стенки труб.

Этап второй: сода, соль и уксус

Если засор сильнее, пригодится более мощная смесь. Смешайте по половине стакана соли и пищевой соды, добавьте стакан горячего уксуса. Залейте получившийся раствор в слив, сразу закройте отверстие пробкой и подождите 15–20 минут. Начнётся активная химическая реакция — она расщепит жир, остатки еды и другие загрязнения. После этого промойте трубы горячей водой.

Когда без инструментов не обойтись

Если вода совсем не уходит, а слив полностью забит, возможно, потребуется применить вантуз или сантехнический трос. Но до этого можно и не дойти, если регулярно использовать домашние средства для профилактики — например, раз в неделю засыпать соль и проливать кипятком.

Экономно, безопасно и эффективно

Такие народные методы стоят копейки, не вредят трубам и не загрязняют окружающую среду. А по эффективности ничем не уступают магазинным очистителям.