Ни в коем случае не читайте сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке
frankmedia.ru
Недавняя кибератака на крупнейший российский маркетплейс Ozon стала тревожным напоминанием о важности онлайн-безопасности и внимательности пользователей в сети.
В ходе инцидента злоумышленники получили доступ к официальной странице службы поддержки в соцсети «ВКонтакте», чтобы отправить фишинговые сообщения и обманом выманить деньги у пользователей.
Мошенники используют доверие пользователей
Как сообщает компания, атака началась с того, что мошенники получили контроль над аккаунтом одного из сотрудников службы поддержки Ozon в «ВКонтакте».
Через этот аккаунт они начали рассылать сообщения, в которых обещали пользователям денежные призы в честь «дня рождения» маркетплейса. В сообщении было указано, что для получения «приза» необходимо сначала оплатить несуществующую комиссию.
Доверяя официальному аккаунту службы поддержки, пользователи легко попадали в ловушку, рассчитывая получить бонус, но вместо этого становились жертвами мошенников, теряя деньги.
Почему эта атака была особенно опасной?
Фишинговые сообщения, отправленные с официальной страницы, были особенно опасны из-за высокой степени доверия, которую пользователи испытывают к таким каналам связи.
Когда злоумышленники маскируются под официальных представителей бренда, шансы на то, что жертвы поверят в правдоподобные предложения, значительно возрастают. В данном случае, использование официального канала «ВКонтакте» помогло мошенникам получить доступ к целой аудитории, которая не ожидала обмана.
Как реагирует Ozon на кибератаку?
Компания отреагировала на инцидент оперативно и профессионально. Специалисты маркетплейса быстро восстановили доступ к группе, заблокировали фальшивые сообщения и удалили все следы атаки.
Однако этот случай подчеркивает необходимость повышенной осторожности при взаимодействии с официальными страницами в соцсетях и подтверждает, что мошенники становятся всё более изобретательными в поиске способов обмана.
Что должны делать пользователи?
Этот инцидент стал важным напоминанием для всех интернет-пользователей о необходимости проверки подлинности источников, с которыми они взаимодействуют. Даже если сообщение приходит с официального аккаунта, всегда стоит быть настороженным, если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.
Важно не кликать на подозрительные ссылки, не переводить деньги по сомнительным просьбам и всегда обращаться к компании напрямую через официальные каналы.
Атака на Ozon не только подчеркивает растущие угрозы в области кибербезопасности, но и напоминает, как важно соблюдать осторожность в интернете. В мире, где злоумышленники становятся всё более изобретательными, пользователи должны быть более внимательными и осведомленными о возможных угрозах.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец