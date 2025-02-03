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Ни в коем случае не читайте сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Кибератака на маркетплейс Ozon показала, как мо...

frankmedia.ru

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Недавняя кибератака на крупнейший российский маркетплейс Ozon стала тревожным напоминанием о важности онлайн-безопасности и внимательности пользователей в сети.

В ходе инцидента злоумышленники получили доступ к официальной странице службы поддержки в соцсети «ВКонтакте», чтобы отправить фишинговые сообщения и обманом выманить деньги у пользователей.

Мошенники используют доверие пользователей

Как сообщает компания, атака началась с того, что мошенники получили контроль над аккаунтом одного из сотрудников службы поддержки Ozon в «ВКонтакте».

Через этот аккаунт они начали рассылать сообщения, в которых обещали пользователям денежные призы в честь «дня рождения» маркетплейса. В сообщении было указано, что для получения «приза» необходимо сначала оплатить несуществующую комиссию.

Доверяя официальному аккаунту службы поддержки, пользователи легко попадали в ловушку, рассчитывая получить бонус, но вместо этого становились жертвами мошенников, теряя деньги.

Почему эта атака была особенно опасной?

Фишинговые сообщения, отправленные с официальной страницы, были особенно опасны из-за высокой степени доверия, которую пользователи испытывают к таким каналам связи.

Когда злоумышленники маскируются под официальных представителей бренда, шансы на то, что жертвы поверят в правдоподобные предложения, значительно возрастают. В данном случае, использование официального канала «ВКонтакте» помогло мошенникам получить доступ к целой аудитории, которая не ожидала обмана.

Как реагирует Ozon на кибератаку?

Компания отреагировала на инцидент оперативно и профессионально. Специалисты маркетплейса быстро восстановили доступ к группе, заблокировали фальшивые сообщения и удалили все следы атаки.

Однако этот случай подчеркивает необходимость повышенной осторожности при взаимодействии с официальными страницами в соцсетях и подтверждает, что мошенники становятся всё более изобретательными в поиске способов обмана.

Что должны делать пользователи?

Этот инцидент стал важным напоминанием для всех интернет-пользователей о необходимости проверки подлинности источников, с которыми они взаимодействуют. Даже если сообщение приходит с официального аккаунта, всегда стоит быть настороженным, если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Важно не кликать на подозрительные ссылки, не переводить деньги по сомнительным просьбам и всегда обращаться к компании напрямую через официальные каналы.

Атака на Ozon не только подчеркивает растущие угрозы в области кибербезопасности, но и напоминает, как важно соблюдать осторожность в интернете. В мире, где злоумышленники становятся всё более изобретательными, пользователи должны быть более внимательными и осведомленными о возможных угрозах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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