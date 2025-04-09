Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

На пенсию идем по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют

В России предусмотрен досрочный выход на пенсию...

bondik-kids.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2019 года в России начался постепенный рост пенсионного возраста.

К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Но для некоторых категорий предусмотрены исключения — они могут уйти на заслуженный отдых раньше. Разбираемся, кому доступна досрочная пенсия и какие условия необходимо выполнить.

1. Многодетные матери и опекуны

Для женщин, воспитавших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, пенсия положена уже в 50 лет, если трудовой стаж составляет не менее 15 лет.

Мужчины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, могут оформить пенсию с 55 лет (при стаже от 20 лет), женщины — с 50 (при 15-летнем стаже).

Опекунам инвалидов с детства дают «скидку» — минус один год пенсионного возраста за каждые 1,5 года опеки (максимум — 5 лет).

2. За выслугу лет

Для тех, кто рано начал трудовой путь:

  • Мужчины со стажем 42 года могут уйти в 60 лет;
  • Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.

3. Учителя, врачи и артисты

Педагоги получают право на пенсию после 25 лет работы в школах и детсадах.

Медики — через 25 лет стажа, если трудятся в сельской местности, или после 30 лет — в городе.

Артисты — от 15 до 30 лет, в зависимости от профессии и сцены.

С 2023 года пенсионное оформление у этих работников откладывается на 5 лет после выработки стажа (за исключением артистов, достигших возрастного предела).

4. Работа на вредных и опасных объектах

Для занятых на тяжёлых и опасных производствах существуют два списка:

  • Список №1 (например, шахтёры, металлурги) — мужчины выходят в 50 лет, женщины — в 45.
  • Список №2 (тяжёлые условия) — пенсионный возраст для мужчин составляет 55 лет, для женщин — 50.

Если не хватает стажа, возраст снижается: на 1 год за каждый год работы по первому списку, или на 1 год за каждые 2,5 года — по второму.

5. Северяне и предпенсионеры

Женщины, имеющие двух и более детей, и проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных — могут выйти на пенсию в 50 лет.

Уволенные по сокращению мужчины (с 25-летним стажем) и женщины (с 20-летним) могут также рассчитывать на досрочную пенсию.

Что нужно знать работодателям

Дополнительные взносы

Для сотрудников во вредных условиях компания должна платить повышенные страховые тарифы:

  • 9% — по Списку №1,
  • 6% — по Списку №2.

Если специальная оценка условий труда (СОУТ) не проводилась, применяются старые нормы. Несвоевременная уплата грозит санкциями.

Помощь в оформлении

Работодатель обязан при необходимости передать документы в Социальный фонд России (СФР):

  • копии трудовых договоров,
  • данные о стаже,
  • согласие работника на обработку персональных данных.

Увольнение без отработки

Сотрудник, впервые выходящий на пенсию, имеет право покинуть работу без двухнедельной отработки.

В трудовой будет указано:

  • «Уволен в связи с выходом на пенсию (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ)», сообщает ncrim.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Интересное в Казани

день назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

что делать если клопы покусали

Новости Татарстана

2 часа назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Интересное в Казани

2 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

ремонт радиоприемников в Новосибирске

Не у нас

день назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Не у нас

день назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

день назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Татарстана

день назад

В Чистопольском районе водитель «Лады» умер после столкновения с бензовозом

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске задержали главного врача ЦРМБ Руслана Валеева
Не у нас
день назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Не у нас

3 минуты назад

Археологи рассказали, как создавались артефакты ацтеков

Интересное в Казани

2 дня назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

Не у нас

18 минут назад

Ученые нашли вещество для защиты от деменции и склероза

Не у нас

38 минут назад

В Мадриде гости ресторана ели голубей под видом уток
Главного врача Нижнекамской больницы Руслана Ва...
Новости Татарстана
2 часа назад

Главного врача Нижнекамской больницы Руслана Валеева доставили в суд

Не у нас

час назад

Священник: в России есть места, где земля не принимает кресты

Новости Татарстана

час назад

Суд отправил под домашний арест главного врача Нижнекамской ЦРБ

Не у нас

3 часа назад

Эксперты заявили, что слепая вера в ИИ может замедлить развитие науки
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев