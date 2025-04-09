На пенсию идем по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют
bondik-kids.ru
С 2019 года в России начался постепенный рост пенсионного возраста.
К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Но для некоторых категорий предусмотрены исключения — они могут уйти на заслуженный отдых раньше. Разбираемся, кому доступна досрочная пенсия и какие условия необходимо выполнить.
1. Многодетные матери и опекуны
Для женщин, воспитавших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, пенсия положена уже в 50 лет, если трудовой стаж составляет не менее 15 лет.
Мужчины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, могут оформить пенсию с 55 лет (при стаже от 20 лет), женщины — с 50 (при 15-летнем стаже).
Опекунам инвалидов с детства дают «скидку» — минус один год пенсионного возраста за каждые 1,5 года опеки (максимум — 5 лет).
2. За выслугу лет
Для тех, кто рано начал трудовой путь:
- Мужчины со стажем 42 года могут уйти в 60 лет;
- Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.
3. Учителя, врачи и артисты
Педагоги получают право на пенсию после 25 лет работы в школах и детсадах.
Медики — через 25 лет стажа, если трудятся в сельской местности, или после 30 лет — в городе.
Артисты — от 15 до 30 лет, в зависимости от профессии и сцены.
С 2023 года пенсионное оформление у этих работников откладывается на 5 лет после выработки стажа (за исключением артистов, достигших возрастного предела).
4. Работа на вредных и опасных объектах
Для занятых на тяжёлых и опасных производствах существуют два списка:
- Список №1 (например, шахтёры, металлурги) — мужчины выходят в 50 лет, женщины — в 45.
- Список №2 (тяжёлые условия) — пенсионный возраст для мужчин составляет 55 лет, для женщин — 50.
Если не хватает стажа, возраст снижается: на 1 год за каждый год работы по первому списку, или на 1 год за каждые 2,5 года — по второму.
5. Северяне и предпенсионеры
Женщины, имеющие двух и более детей, и проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных — могут выйти на пенсию в 50 лет.
Уволенные по сокращению мужчины (с 25-летним стажем) и женщины (с 20-летним) могут также рассчитывать на досрочную пенсию.
Что нужно знать работодателям
Дополнительные взносы
Для сотрудников во вредных условиях компания должна платить повышенные страховые тарифы:
- 9% — по Списку №1,
- 6% — по Списку №2.
Если специальная оценка условий труда (СОУТ) не проводилась, применяются старые нормы. Несвоевременная уплата грозит санкциями.
Помощь в оформлении
Работодатель обязан при необходимости передать документы в Социальный фонд России (СФР):
- копии трудовых договоров,
- данные о стаже,
- согласие работника на обработку персональных данных.
Увольнение без отработки
Сотрудник, впервые выходящий на пенсию, имеет право покинуть работу без двухнедельной отработки.
В трудовой будет указано:
- «Уволен в связи с выходом на пенсию (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ)», сообщает ncrim.
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