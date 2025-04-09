На пенсию идем по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют

С 2019 года в России начался постепенный рост пенсионного возраста.

К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Но для некоторых категорий предусмотрены исключения — они могут уйти на заслуженный отдых раньше. Разбираемся, кому доступна досрочная пенсия и какие условия необходимо выполнить.

1. Многодетные матери и опекуны

Для женщин, воспитавших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, пенсия положена уже в 50 лет, если трудовой стаж составляет не менее 15 лет.

Мужчины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, могут оформить пенсию с 55 лет (при стаже от 20 лет), женщины — с 50 (при 15-летнем стаже).

Опекунам инвалидов с детства дают «скидку» — минус один год пенсионного возраста за каждые 1,5 года опеки (максимум — 5 лет).

2. За выслугу лет

Для тех, кто рано начал трудовой путь:

Мужчины со стажем 42 года могут уйти в 60 лет;

Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.

3. Учителя, врачи и артисты

Педагоги получают право на пенсию после 25 лет работы в школах и детсадах.

Медики — через 25 лет стажа, если трудятся в сельской местности, или после 30 лет — в городе.

Артисты — от 15 до 30 лет, в зависимости от профессии и сцены.

С 2023 года пенсионное оформление у этих работников откладывается на 5 лет после выработки стажа (за исключением артистов, достигших возрастного предела).

4. Работа на вредных и опасных объектах

Для занятых на тяжёлых и опасных производствах существуют два списка:

Список №1 (например, шахтёры, металлурги) — мужчины выходят в 50 лет, женщины — в 45.

Список №2 (тяжёлые условия) — пенсионный возраст для мужчин составляет 55 лет, для женщин — 50.

Если не хватает стажа, возраст снижается: на 1 год за каждый год работы по первому списку, или на 1 год за каждые 2,5 года — по второму.

5. Северяне и предпенсионеры

Женщины, имеющие двух и более детей, и проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных — могут выйти на пенсию в 50 лет.

Уволенные по сокращению мужчины (с 25-летним стажем) и женщины (с 20-летним) могут также рассчитывать на досрочную пенсию.

Что нужно знать работодателям

Дополнительные взносы

Для сотрудников во вредных условиях компания должна платить повышенные страховые тарифы:

9% — по Списку №1,

6% — по Списку №2.

Если специальная оценка условий труда (СОУТ) не проводилась, применяются старые нормы. Несвоевременная уплата грозит санкциями.

Помощь в оформлении

Работодатель обязан при необходимости передать документы в Социальный фонд России (СФР):

копии трудовых договоров,

данные о стаже,

согласие работника на обработку персональных данных.

Увольнение без отработки

Сотрудник, впервые выходящий на пенсию, имеет право покинуть работу без двухнедельной отработки.

В трудовой будет указано: