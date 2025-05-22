Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали таят смертельные угрозы для россиян
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Поездки за границу становятся всё более популярными, но нередко таят в себе неожиданные опасности.
Трагедии, несчастные случаи и болезни — всё чаще именно они оказываются в новостях, связанных с Египтом, Таиландом, Бали и другими популярными направлениями.
Какие угрозы подстерегают туристов
- Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;
- Бали: участились случаи укусов змей;
- Таиланд: зафиксированы случаи паралича и других тяжёлых последствий после купания и экскурсий;
- Горы Непала и перевалы Азии: ДТП, лавины, погодные катаклизмы.
По данным туроператоров, больше всего страховых случаев приходится на Египет, Турцию и Таиланд. Особенно высоки риски во время дайвинга, сафари, поездок по горам и экстремальных экскурсий.
Как защититься
Профессиональные турагенты и страховщики рекомендуют:
- Оформлять расширенный медстраховой полис с покрытием не менее $100 000;
- Обязательно указывать все риски (активный отдых, дайвинг, катание на квадроциклах и др.);
- Изучить местные законы, медучреждения и контакты экстренных служб до поездки.
Стоит ли отказываться от поездок
Специалисты подчёркивают: путешествовать можно и нужно, но с умом. Риски есть везде, даже на родине. Главное — не игнорировать меры предосторожности:
- Заранее спланируйте маршрут;
- Не пренебрегайте страховкой;
- Уточняйте уровень медицинской помощи в регионе.
Путешествия приносят радость, но могут обернуться трагедией, если не подумать о безопасности заранее. Лучше потратить немного времени и денег на страховку и планирование, чем столкнуться с последствиями в чужой стране без защиты, сообщает gorodkirov.
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