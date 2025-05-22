Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали таят смертельные угрозы для россиян

Опасности в Египте, Таиланде и на Бали — как за...

english.ahram.org.eg

Подписаться на Дзен.канал

Поездки за границу становятся всё более популярными, но нередко таят в себе неожиданные опасности.

Трагедии, несчастные случаи и болезни — всё чаще именно они оказываются в новостях, связанных с Египтом, Таиландом, Бали и другими популярными направлениями.

Какие угрозы подстерегают туристов

  • Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;
  • Бали: участились случаи укусов змей;
  • Таиланд: зафиксированы случаи паралича и других тяжёлых последствий после купания и экскурсий;
  • Горы Непала и перевалы Азии: ДТП, лавины, погодные катаклизмы.

По данным туроператоров, больше всего страховых случаев приходится на Египет, Турцию и Таиланд. Особенно высоки риски во время дайвинга, сафари, поездок по горам и экстремальных экскурсий.

Как защититься

Профессиональные турагенты и страховщики рекомендуют:

  • Оформлять расширенный медстраховой полис с покрытием не менее $100 000;
  • Обязательно указывать все риски (активный отдых, дайвинг, катание на квадроциклах и др.);
  • Изучить местные законы, медучреждения и контакты экстренных служб до поездки.

Стоит ли отказываться от поездок

Специалисты подчёркивают: путешествовать можно и нужно, но с умом. Риски есть везде, даже на родине. Главное — не игнорировать меры предосторожности:

  • Заранее спланируйте маршрут;
  • Не пренебрегайте страховкой;
  • Уточняйте уровень медицинской помощи в регионе.

Путешествия приносят радость, но могут обернуться трагедией, если не подумать о безопасности заранее. Лучше потратить немного времени и денег на страховку и планирование, чем столкнуться с последствиями в чужой стране без защиты, сообщает gorodkirov.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Новости России

51 минуту назад

В апреле рост цен на новостройки замедлился до минимума — исследование Домклик и ЦФА

от чего заводятся тараканы в частном доме

Не у нас

день назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

Интересное в Казани

3 дня назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

перевозка стекла в Москве

Не у нас

10 часов назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Не у нас

день назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Не у нас

день назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека

Не у нас

день назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Фестиваль «Нур»

2 часа назад

Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая

Фестиваль «Нур»

4 часа назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран

Не у нас

2 часа назад

Психологи назвали одно препятствие для карьерного роста

Не у нас

2 часа назад

В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру
Иномарка сбила бабушку на профессора Камая в Ка...
Новости Казани
6 часов назад

Иномарка сбила бабушку на профессора Камая в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

23-летняя Алина Загитова стала гостем шоу Евгении Медведевой

Новости Казани

4 часа назад

Появилось видео из казанской квартиры, где нашли ребенка-маугли

Не у нас

4 часа назад

Врач Константин Крулев назвал время появления опасного тромба
Не только для городских: в Татарстане школьнико...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн