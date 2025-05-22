Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали таят смертельные угрозы для россиян

Поездки за границу становятся всё более популярными, но нередко таят в себе неожиданные опасности.

Трагедии, несчастные случаи и болезни — всё чаще именно они оказываются в новостях, связанных с Египтом, Таиландом, Бали и другими популярными направлениями.

Какие угрозы подстерегают туристов

Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;

Бали: участились случаи укусов змей;

Таиланд: зафиксированы случаи паралича и других тяжёлых последствий после купания и экскурсий;

Горы Непала и перевалы Азии: ДТП, лавины, погодные катаклизмы.

По данным туроператоров, больше всего страховых случаев приходится на Египет, Турцию и Таиланд. Особенно высоки риски во время дайвинга, сафари, поездок по горам и экстремальных экскурсий.

Как защититься

Профессиональные турагенты и страховщики рекомендуют:

Оформлять расширенный медстраховой полис с покрытием не менее $100 000;

Обязательно указывать все риски (активный отдых, дайвинг, катание на квадроциклах и др.);

Изучить местные законы, медучреждения и контакты экстренных служб до поездки.

Стоит ли отказываться от поездок

Специалисты подчёркивают: путешествовать можно и нужно, но с умом. Риски есть везде, даже на родине. Главное — не игнорировать меры предосторожности:

Заранее спланируйте маршрут;

Не пренебрегайте страховкой;

Уточняйте уровень медицинской помощи в регионе.

Путешествия приносят радость, но могут обернуться трагедией, если не подумать о безопасности заранее. Лучше потратить немного времени и денег на страховку и планирование, чем столкнуться с последствиями в чужой стране без защиты, сообщает gorodkirov.