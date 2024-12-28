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Компания Wildberries запустит новый сервис в приложении

Wildberries анонсировал обновления в своем прил...

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Wildberries анонсировал обновления в своем приложении: персонализированные рекомендации и новые функции

Компания Wildberries готовится к запуску значительных изменений в своем мобильном приложении, которые должны сделать процесс покупок еще более удобным и персонализированным.

В дополнение к привычному каталогу товаров, в приложении появится новый раздел с подборками, сформированными на основе интересов пользователя.

Нововведение будет использовать технологии искусственного интеллекта и алгоритмы, чтобы предложить товары, которые могут заинтересовать конкретного клиента. Специальные рекомендации и тематические полки будут автоматически адаптироваться под предпочтения каждого пользователя, что сделает поиск нужных товаров быстрее и удобнее.

Основной каталог товаров сохранится, и пользователи смогут перейти к нему с того же экрана. Новая функция начнет работать в тестовом режиме на платформе Android, доступной для ограниченного круга пользователей. После сбора обратной связи от тестировщиков обновление будет доступно всем пользователям приложения.

Компания обещает, что благодаря внедрению этих изменений процесс покупок станет еще более комфортным, и каждый клиент сможет найти именно то, что ему нужно, с минимальными усилиями, сообщает RuNews24.

Ранее сообщалось, что Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Также сообщалось, что В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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