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Кладем по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Узнайте простой способ увеличить урожай томатов...

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Как получить рекордный урожай томатов: простая хитрость с древесной золой

Хотите собрать до 20 кг сочных и сладких томатов с одного куста? Опытные дачники советуют использовать простой и эффективный секрет — добавлять древесную золу при посадке.

Почему древесная зола полезна томатам?

  • Натуральный источник калия и фосфора.
  • Калий улучшает вкус, делает плоды мясистыми и сладкими.
  • Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание.
  • Улучшает структуру почвы и защищает растения от грибковых заболеваний.

Как правильно использовать золу?

  • При посадке положите по 1 столовой ложке золы в каждую лунку.
  • Хорошо смешайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.
  • Не сыпьте золу на поверхность — так её эффективность снижается.

Безопасность и преимущества

  • Зола безопасна при умеренном использовании.
  • Идеальна для органического земледелия.
  • Доступна, проста в применении и эффективна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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