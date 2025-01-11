Гречку ждет участь сливочного масла: абсолютный запрет на продажу с 13 января 2025

Власти Беларуси объявили о введении запрета на реализацию российской гречки марки «Фермер», производимой компанией ООО «Дары полей» из Барнаула. Основанием для этого стало превышение допустимого времени варки продукта, что было выявлено в ходе проверок.

Отступление от заявленных норм

По данным проверок, установлено, что гречка требует на четыре минуты больше установленного норматива в 25 минут для варки, что привело к ее классификации как опасной продукции. Такие результаты указывают на несоблюдение продуктом заявленных характеристик быстроразвариваемости.

Не только время варки

Исследования также показали, что гречка не отвечает другим критериям, установленным техническими регламентами Таможенного союза, включая требования к безопасности и точности маркировки. Это послужило дополнительным фактором для запрета на ее продажу.

Широкие меры контроля

Действие запрета на гречку «Фермер» началось с 11 января. Это не первый случай подобных ограничений, так как ранее подобные меры были применены к продукции другого производителя из Барнаула, что свидетельствует о стремлении Беларуси к строгому контролю качества импортируемых продовольственных товаров.

Последствия для потребителей и производителей

Введение запрета подчеркивает необходимость строгого соответствия продукции импортным стандартам. Это не только защищает потребителей от некачественной продукции, но и стимулирует производителей к более тщательному контролю своей продукции. Это решение является частью широкой политики обеспечения безопасности и качества продовольственных товаров на рынке Беларуси.