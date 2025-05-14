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«Готовятся массовые увольнения»: что уготовлено работающим россиянам

В России предлагают сократить срок уведомления ...

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В России обсуждается поправка в Трудовой кодекс, которая может сократить срок уведомления об изменении условий труда с двух месяцев до одного.

Предложение вызвало волну тревоги среди сотрудников: боятся внезапных изменений и давления со стороны работодателей. Что именно планируют изменить — разбираемся.

Что предлагают изменить

Сейчас по закону работодатель обязан за 2 месяца уведомить сотрудника об изменении:

  • оклада;
  • графика работы;
  • должностных обязанностей;
  • иных условий трудового договора.

Новая инициатива предлагает сократить срок до 1 месяца, мотивируя это необходимостью оперативно реагировать на экономические вызовы.

Что говорят власти

В пояснительной записке к законопроекту отмечено:

  • права сотрудников формально не нарушаются;
  • 30 дней считается «достаточным сроком» для адаптации или поиска новой работы;
  • гибкость необходима в условиях нестабильной экономики.

Как реагируют сотрудники

В интернете обсуждение вызвало резонанс. Пользователи пишут:

«Придётся соглашаться на всё, времени на поиск работы не останется».

«Это выгодно только работодателям. Никто не думает о сотрудниках».

«Теперь оклад могут урезать в любой момент — просто предупредив за 30 дней».

Многие опасаются сокращений, перевода на неполный день или ухудшения условий без альтернатив.

В чём суть конфликта

Сторонники реформы говорят о необходимости быстрой реакции бизнеса.

Противники указывают на:

  • рост давления на персонал;
  • риск массовых увольнений;
  • невозможность быстро найти новую работу, особенно в регионах.

Эксперты считают, что особенно пострадают сотрудники в небольших городах, где рынок труда ограничен.

Что дальше

Законопроект находится в стадии обсуждения, и окончательная редакция может измениться. Юристы советуют следить за ситуацией, так как новая норма напрямую затронет миллионы трудящихся по всей стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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