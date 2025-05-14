«Готовятся массовые увольнения»: что уготовлено работающим россиянам

В России обсуждается поправка в Трудовой кодекс, которая может сократить срок уведомления об изменении условий труда с двух месяцев до одного.

Предложение вызвало волну тревоги среди сотрудников: боятся внезапных изменений и давления со стороны работодателей. Что именно планируют изменить — разбираемся.

Что предлагают изменить

Сейчас по закону работодатель обязан за 2 месяца уведомить сотрудника об изменении:

оклада;

графика работы;

должностных обязанностей;

иных условий трудового договора.

Новая инициатива предлагает сократить срок до 1 месяца, мотивируя это необходимостью оперативно реагировать на экономические вызовы.

Что говорят власти

В пояснительной записке к законопроекту отмечено:

права сотрудников формально не нарушаются;

30 дней считается «достаточным сроком» для адаптации или поиска новой работы;

гибкость необходима в условиях нестабильной экономики.

Как реагируют сотрудники

В интернете обсуждение вызвало резонанс. Пользователи пишут:

«Придётся соглашаться на всё, времени на поиск работы не останется».

«Это выгодно только работодателям. Никто не думает о сотрудниках».

«Теперь оклад могут урезать в любой момент — просто предупредив за 30 дней».

Многие опасаются сокращений, перевода на неполный день или ухудшения условий без альтернатив.

В чём суть конфликта

Сторонники реформы говорят о необходимости быстрой реакции бизнеса.

Противники указывают на:

рост давления на персонал;

риск массовых увольнений;

невозможность быстро найти новую работу, особенно в регионах.

Эксперты считают, что особенно пострадают сотрудники в небольших городах, где рынок труда ограничен.

Что дальше

Законопроект находится в стадии обсуждения, и окончательная редакция может измениться. Юристы советуют следить за ситуацией, так как новая норма напрямую затронет миллионы трудящихся по всей стране.