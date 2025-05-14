«Готовятся массовые увольнения»: что уготовлено работающим россиянам
abat-group.ru
В России обсуждается поправка в Трудовой кодекс, которая может сократить срок уведомления об изменении условий труда с двух месяцев до одного.
Предложение вызвало волну тревоги среди сотрудников: боятся внезапных изменений и давления со стороны работодателей. Что именно планируют изменить — разбираемся.
Что предлагают изменить
Сейчас по закону работодатель обязан за 2 месяца уведомить сотрудника об изменении:
- оклада;
- графика работы;
- должностных обязанностей;
- иных условий трудового договора.
Новая инициатива предлагает сократить срок до 1 месяца, мотивируя это необходимостью оперативно реагировать на экономические вызовы.
Что говорят власти
В пояснительной записке к законопроекту отмечено:
- права сотрудников формально не нарушаются;
- 30 дней считается «достаточным сроком» для адаптации или поиска новой работы;
- гибкость необходима в условиях нестабильной экономики.
Как реагируют сотрудники
В интернете обсуждение вызвало резонанс. Пользователи пишут:
«Придётся соглашаться на всё, времени на поиск работы не останется».
«Это выгодно только работодателям. Никто не думает о сотрудниках».
«Теперь оклад могут урезать в любой момент — просто предупредив за 30 дней».
Многие опасаются сокращений, перевода на неполный день или ухудшения условий без альтернатив.
В чём суть конфликта
Сторонники реформы говорят о необходимости быстрой реакции бизнеса.
Противники указывают на:
- рост давления на персонал;
- риск массовых увольнений;
- невозможность быстро найти новую работу, особенно в регионах.
Эксперты считают, что особенно пострадают сотрудники в небольших городах, где рынок труда ограничен.
Что дальше
Законопроект находится в стадии обсуждения, и окончательная редакция может измениться. Юристы советуют следить за ситуацией, так как новая норма напрямую затронет миллионы трудящихся по всей стране.
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