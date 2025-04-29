Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете не предоставлять копию паспорта

Во многих организациях — от банков до гостиниц — сотрудники просят копию паспорта клиента.

Однако, как поясняет судебный юрист и эксперт по электронным сделкам Илья Васильчук, закон не обязывает граждан соглашаться на это.

Что говорит закон

По закону о персональных данных, нет обязанности передавать или оставлять копию паспорта:

Даже если это прописано во внутренних правилах организации — закон выше.

Отказ предоставить копию паспорта не может быть основанием для отказа в услуге.

В чём опасность копий паспорта

Эксперт предупреждает:

«Современные технологии позволяют создать фальшивый паспорт на основе обычной копии, способный пройти визуальную проверку, например, в МФЦ».

Это повышает риски мошенничества и кражи личности, а граждане не обязаны создавать такие уязвимости ради чьего-то удобства.

Где чаще всего просят копию паспорта

Банки и МФЦ

Гостиницы и туроператоры

Коммунальные службы

Удостоверяющие центры

Работодатели и арендаторы

Важно: отказ от копии — не повод отказать вам в обслуживании.

Что делать, если копию требуют настойчиво

Вежливо отказать, сославшись на закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

Потребовать оказания услуги без копии — это ваше право.

Подать жалобу в Роскомнадзор через сайт: https://rkn.gov.ru

При потребительском конфликте — написать обращение через Госуслуги.

Если Роскомнадзор выявит нарушение, можно обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.

Вы не обязаны отдавать копию паспорта — даже если вас убеждают в обратном. Защищайте свои данные, опираясь на закон, и при необходимости не бойтесь жаловаться официально, сообщает aif.