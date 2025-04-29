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Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете не предоставлять копию паспорта

Магазины, банки и сервисы часто просят копию па...

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Во многих организациях — от банков до гостиниц — сотрудники просят копию паспорта клиента.

Однако, как поясняет судебный юрист и эксперт по электронным сделкам Илья Васильчук, закон не обязывает граждан соглашаться на это.

Что говорит закон

По закону о персональных данных, нет обязанности передавать или оставлять копию паспорта:

  • Даже если это прописано во внутренних правилах организации — закон выше.
  • Отказ предоставить копию паспорта не может быть основанием для отказа в услуге.

В чём опасность копий паспорта

Эксперт предупреждает:

«Современные технологии позволяют создать фальшивый паспорт на основе обычной копии, способный пройти визуальную проверку, например, в МФЦ».

Это повышает риски мошенничества и кражи личности, а граждане не обязаны создавать такие уязвимости ради чьего-то удобства.

Где чаще всего просят копию паспорта

  • Банки и МФЦ
  • Гостиницы и туроператоры
  • Коммунальные службы
  • Удостоверяющие центры

Работодатели и арендаторы

Важно: отказ от копии — не повод отказать вам в обслуживании.

Что делать, если копию требуют настойчиво

  • Вежливо отказать, сославшись на закон № 152-ФЗ «О персональных данных».
  • Потребовать оказания услуги без копии — это ваше право.
  • Подать жалобу в Роскомнадзор через сайт: https://rkn.gov.ru
  • При потребительском конфликте — написать обращение через Госуслуги.

Если Роскомнадзор выявит нарушение, можно обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.

Вы не обязаны отдавать копию паспорта — даже если вас убеждают в обратном. Защищайте свои данные, опираясь на закон, и при необходимости не бойтесь жаловаться официально, сообщает aif.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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