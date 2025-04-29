Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете не предоставлять копию паспорта
9111.ru
Во многих организациях — от банков до гостиниц — сотрудники просят копию паспорта клиента.
Однако, как поясняет судебный юрист и эксперт по электронным сделкам Илья Васильчук, закон не обязывает граждан соглашаться на это.
Что говорит закон
По закону о персональных данных, нет обязанности передавать или оставлять копию паспорта:
- Даже если это прописано во внутренних правилах организации — закон выше.
- Отказ предоставить копию паспорта не может быть основанием для отказа в услуге.
В чём опасность копий паспорта
Эксперт предупреждает:
«Современные технологии позволяют создать фальшивый паспорт на основе обычной копии, способный пройти визуальную проверку, например, в МФЦ».
Это повышает риски мошенничества и кражи личности, а граждане не обязаны создавать такие уязвимости ради чьего-то удобства.
Где чаще всего просят копию паспорта
- Банки и МФЦ
- Гостиницы и туроператоры
- Коммунальные службы
- Удостоверяющие центры
Работодатели и арендаторы
Важно: отказ от копии — не повод отказать вам в обслуживании.
Что делать, если копию требуют настойчиво
- Вежливо отказать, сославшись на закон № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Потребовать оказания услуги без копии — это ваше право.
- Подать жалобу в Роскомнадзор через сайт: https://rkn.gov.ru
- При потребительском конфликте — написать обращение через Госуслуги.
Если Роскомнадзор выявит нарушение, можно обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.
Вы не обязаны отдавать копию паспорта — даже если вас убеждают в обратном. Защищайте свои данные, опираясь на закон, и при необходимости не бойтесь жаловаться официально, сообщает aif.
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