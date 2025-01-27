Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Эти дрова плохо горят и засоряют дымоход – что не стоит покупать – лайфхак для любой печи

Дровяные печи остаются популярным выбором для о...

gov.cap.ru

Подписаться в Telegram

Дровяные печи остаются популярным выбором для отопления домов, бань и даже приготовления пищи. Но не все дрова одинаково хороши: одни обеспечивают комфортное тепло, а другие превращают процесс растопки в настоящую проблему.

Некачественные дрова не только плохо горят, но и засоряют дымоход, что приводит к снижению эффективности печи и дополнительным затратам на обслуживание. В этой статье разберем, какие дрова стоит избегать и как правильно выбрать топливо для вашей печи.

Какие дрова плохо горят и вредят дымоходу?

  • Сырые или недосушенные дрова

Использование влажных дров — одна из самых частых ошибок. Такие дрова плохо горят, выделяют много дыма и копоти, что быстро засоряет дымоход. Оптимальная влажность дров для топки должна быть не выше 20%.

  • Хвойные породы дерева

Хотя сосна, ель и другие хвойные деревья легко разгораются, они содержат большое количество смол. При горении смола выделяет сажу и смолистые отложения, которые оседают на стенках дымохода и увеличивают риск возгорания.

  • Мусорная древесина или древесные отходы

Не используйте старые строительные материалы, фанеру, ДСП или окрашенные доски. При горении они выделяют токсичные вещества, а их остатки засоряют дымоход.

  • Гниющие или трухлявые дрова

Такая древесина имеет низкую теплотворность и быстро прогорает, оставляя после себя много золы. Она больше подходит для утилизации, а не для отопления.

Почему важно выбирать правильные дрова?

Использование неподходящего топлива для печи приводит к следующим проблемам:

  • Засорение дымохода. Копоть, сажа и смолистые отложения снижают тягу и повышают риск пожара.
  • Снижение эффективности отопления. Плохие дрова выделяют меньше тепла, что увеличивает расход топлива.
  • Увеличение затрат на обслуживание. Чистка дымохода и ремонт печи потребуют дополнительных расходов.

Какие дрова лучше всего подходят для печи?

Для эффективного и безопасного отопления выбирайте следующие виды древесины:

  • Береза

Отличается высокой теплоотдачей и минимальным выделением копоти. Однако используйте ее только в хорошо проветриваемых помещениях из-за высокого содержания смол.

  • Дуб

Прекрасно подходит для долгого горения и выделяет много тепла. Однако дубовые дрова требуют времени для разжигания.

  • Осина

Горит с минимальным выделением дыма, а также очищает дымоход от сажи.

  • Ольха

Выделяет мало копоти и придает помещению приятный аромат.

Советы по выбору и хранению дров

  • Проверяйте влажность. Для этого можно использовать влагомер или обратить внимание на треск: сухие дрова издают характерный звук при ударе.
  • Храните дрова правильно. Держите их в хорошо проветриваемом месте под навесом, чтобы защитить от влаги.
  • Покупайте дрова проверенных пород. Лучше всего подходят лиственные деревья, такие как дуб, береза, ольха и осина.

Правильный выбор дров — залог эффективного отопления и долгой службы печи. Избегайте использования сырых, хвойных или гнилых дров, чтобы избежать проблем с дымоходом и сохранить тепло в вашем доме. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться уютом и теплом без лишних хлопот!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

4 часа назад

Находят хобби и раскрывают душу

что делать после дезинсекции?

Не у нас

17 часов назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не заблудиться в красивых обещаниях: изнанка современной стоматологии в Казани

массаж лица тайский в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Казани

день назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Происшествия

23 часа назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Не у нас

15 часов назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток
Новости Казани
2 дня назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Не у нас

час назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе

Важное в РТ

20 минут назад

Топ специальностей врачей, к которым чаще всего записывались пользователи Казани в 2024 году

Новости Казани

час назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»

Новости Казани

2 часа назад

В Казани затопило подземный переход из-за неисправного насоса
В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибл...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина

Новости Казани

2 часа назад

В КНИТУ-КАИ проходит эвакуация

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане в 2025 году отремонтируют 151 фельдшерско-акушерский пункт

Новости Казани

3 часа назад

В казанском ТЦ «Миллениум» у женщины украли собаку
ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала ...
Новости России
6 дней назад

ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране