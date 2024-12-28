ЦБ РФ спрогнозировал пик инфляции на апрель 2025 года

ЦБ РФ спрогнозировал на начало 2025 года продолжение роста инфляции, и свое пика достигнет в апреле 2025 года.

Однако специалисты регулятора уверены, что после этого ценовые скачки начнут замедляться, особенно благодаря внедрению новых мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Экономисты ЦБ отмечают, что с течением времени инфляционные процессы могут найти свою стабильность, что даст надежду на улучшение финансовой ситуации в стране, сообщает LIFE.

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