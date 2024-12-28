Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

ЦБ РФ спрогнозировал пик инфляции на апрель 2025 года

ЦБ РФ спрогнозировал на начало 2025 года продол...

Даниил Мурзов

Подписаться в Telegram

ЦБ РФ спрогнозировал на начало 2025 года продолжение роста инфляции, и свое пика достигнет в апреле 2025 года.

Однако специалисты регулятора уверены, что после этого ценовые скачки начнут замедляться, особенно благодаря внедрению новых мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Экономисты ЦБ отмечают, что с течением времени инфляционные процессы могут найти свою стабильность, что даст надежду на улучшение финансовой ситуации в стране, сообщает LIFE.

Ранее сообщалось, что Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Также сообщалось, что В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Читайте также: Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

есть ли уши у насекомых

Новости Казани

21 час назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

усыпление и вывоз животных в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Казани

7 часов назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Новости Казани

2 часа назад

Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала
Новости Казани
3 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителю Татарстана восстановили подвижность нижней челюсти после 28 лет травмы

Важное в РТ

день назад

МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей

Новости Казани

2 часа назад

Метро Казани побило рекорд по пассажиропотоку

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан собрал рекордные 3,8 млн тонн зерна
В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиар...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

Новости Казани

3 часа назад

Проект кольцевой ж/д Казани почти завершился

Новости Татарстана

3 часа назад

Усадьбу Валиуллы Бакирова XIX века отреставрируют

Новости Татарстана

5 часов назад

Метеоролог из КФУ рассказал, ждать ли Татарстану морозов на Рождество
Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят зна...
Новости России
4 дня назад

Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера