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Беру банановую кожуру и натираю: не отходы, а драгоценный клад для домохозяйки - вот как его применяю

Банановая кожура может стать отличным помощнико...

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Не торопитесь выбрасывать банановую кожуру — она может стать отличным помощником не только в саду, но и в домашнем хозяйстве.

В этом «золотом» остатке от фрукта содержатся важные микроэлементы: калий, магний, фосфор. Рассказываем, как превратить кожуру в полезный ресурс.

1. Натуральное удобрение для огорода

Садоводы ценят банановую кожуру за её питательные свойства.

Вот несколько способов её применения:

  • Настой для полива: измельчите и высушите кожуру, затем замочите её в воде на ночь. Получившийся настой — отличная витаминная вода для растений.
  • В землю: кожуру можно просто закопать у корней растений — она будет медленно разлагаться и подпитывать почву.
  • Мульча: порезанная кожура удерживает влагу и защищает корни от пересыхания.
  • Для компоста: кожура ускоряет процесс перегнивания и обогащает компост полезными веществами.

2. Полировка без химии

Внутренняя сторона кожуры подходит для ухода за разными поверхностями:

  • Протрите ею деревянную мебель, кожаные вещи или украшения.
  • После — отполируйте поверхность мягкой тканью. Натуральный блеск и чистота обеспечены.

3. Помощь в быту и уходе за кожей

Банановая кожура может удивить и в домашнем использовании:

  • Для лица: протирание кожи внутренней частью помогает уменьшить раздражения и придаёт лицу свежесть.
  • Против запахов: кожура впитывает неприятные запахи — положите её в холодильник или в обувь.
  • После укусов: если вас укусило насекомое, кожура поможет снять зуд и воспаление.

Использование банановой кожуры — простой способ уменьшить отходы и сделать свою жизнь чуть экологичнее, не прибегая к дорогим средствам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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