Новости России
· 16+ · Полина Модестова

37-летняя актриса Васильева погибла из-за несчастного случая

Трагедия омрачила мир российского театра: 15 ав...

ya62.ru

Подписаться в Telegram

Трагедия омрачила мир российского театра: 15 августа не стало Екатерины Васильевой, талантливой актрисы Малого театра. Как сообщает официальный Telegram-канал театра, причиной стал несчастный случай. Екатерина ушла из жизни в возрасте всего 37 лет, оставив после себя яркий творческий след и неразделённую боль у коллег, друзей и близких.

Екатерина Васильева завершила своё обучение в престижном Щепкинском училище в 2011 году под руководством Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных. Сразу после окончания училища, она была принята в труппу Малого театра, где и раскрыла свой актёрский талант. За годы работы в театре Екатерина успела воплотить на сцене 15 различных ролей, среди которых особенно выделяется образ Софьи из известной пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума».

Её уход — большая потеря для российского культурного мира. Екатерина была не просто актрисой, она была источником вдохновения для многих своих коллег и зрителей, которые восхищались её умением проникновенно и искренне передавать эмоции персонажей.

Смерть Екатерины Васильевой напоминает о краткости нашего существования и о том, как важно ценить каждое мгновение, проведённое с теми, кто делает этот мир ярче своим талантом и трудом. Театр и зрители, погружённые в глубокую скорбь, выражают свои искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Екатерину как выдающуюся личность и прекрасную актрису.

Её вклад в искусство и театр будет помниться и цениться, а каждая роль, сыгранная ею на сцене, останется живой в памяти благодарных зрителей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

обработка от тараканов в москве тараканы травить служба

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

шуба в аренду в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Татарстана

12 часов назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане больше 20% школьников закончили школу с золотой медалью

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

Новости Татарстана

12 часов назад

В Эко Парке Челнов отравили животных

Новости Татарстана

12 часов назад

Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%
В Казани на строительство нового парка выделили...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Новости Казани

день назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
В Чистополе пройдет фестиваль "Рок - берега"
Новости Татарстана
6 часов назад

В Чистополе пройдет фестиваль "Рок - берега"