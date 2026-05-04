Новости Татарстана

Врачи челнинского центра извлекли магниты из организма двух детей

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах провели две экстренные операции на протяжении недели. Пациентами стали дети, случайно проглотившие магнитные предметы.

Первый ребенок поступил в отделение с 16 магнитными шариками в желудочно-кишечном тракте. Медики провели эндоскопическую операцию, последовательно извлекая каждый элемент. Процедура выполнена без осложнений и повреждений внутренних органов.

Второй случай также потребовал срочного хирургического вмешательства. Врачи успешно удалили опасные предметы, предотвратив серьезные последствия для здоровья пациента.

Пресс-служба Горздрава отметила, что оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты центра подчеркивают важность контроля взрослых над игрушками и предметами, которые могут быть опасны для детей.

