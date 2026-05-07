Верховный суд подтвердил штраф ТГК-16 за нарушение антимонопольного закона

Верховный суд отклонил апелляцию казанской энергокомпании ТГК-16 на решение Татарстанского управления ФАС. Суд подтвердил вину организации в нарушении антимонопольного законодательства при закупке материалов.

Проверка началась после жалобы участника торгов. Компания требовала закупить ингибитор солеотложений и коррозии конкретного бренда «Оптима-019», не предоставив возможность поставщикам предложить равноценные аналоги. Это ограничило конкуренцию на торгах.

ТГК-16 получила предписание привести закупочную документацию в соответствие с законом. Вместо исполнения компания обратилась в суд с иском. Однако апелляционная, кассационная инстанции и Арбитражный суд Татарстана отклонили все возражения энергокомпании.

Это не первое нарушение ТГК-16. Ранее на компанию возбуждалось дело о неисполнении договоров с собственниками помещений в жилом комплексе. Предупреждение по этому факту не привело к изменению практики.