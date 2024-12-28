В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году

Это решение направлено на повышение эффективности управления государственным имуществом и улучшение финансовых показателей.

В список на продажу попали следующие предприятия: АО «Нижнекамскресурсы», АО «Бугульминский элеватор», ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», АО «КАИ-Лазер» и АО «Детская стоматологическая поликлиника No9» в Казани.

Контролировать процесс приватизации будет Минземимущество Татарстана. Привлечение частных инвесторов предполагается как способ оптимизации работы этих объектов и обеспечения их долгосрочной доходности. сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Также сообщалось, что В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

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