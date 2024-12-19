В Татарстане заметно растёт число многодетных семей

В Татарстане наблюдается заметный подъем в числе многодетных семей, что является позитивной тенденцией для региона.

По информации, озвученной начальником управления ЗАГС Эльвирой Ахметовой на недавнем брифинге в Кабмине РТ, за 11 месяцев 2024 года доля рождений четвёртых и последующих детей достигла 8,3% от общего числа новорожденных. Это впечатляющее увеличение — почти в полтора раза по сравнению с 2020 годом — говорит о том, что семьи становятся более склонными к расширению своего гнездышка и готовыми принимать новых членов, сообщает НТР-24.

Ранее сообщалось, что Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Также сообщалось, что Следком РТ ищет жертв общественника, которго обвиняют в педофилии

Читайте также: Cына главы Квалификационной коллегии судей РТ арестовали за оправдание ВСУ