Согласно информации от РЕН ТВ, сын председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана Радика Гилманова оказался в центре скандала: его задержали правоохранительные органы за оправдание действий Вооружённых сил Украины.

Как сообщает телеканал, мужчина стал фигурантом дела о поддержке терроризма. В ходе расследования выяснилось, что летом 2023 года он активно высказывался в своих социальных сетях, поддерживая беспилотные атаки ВСУ на территории Крыма. Кроме того, он проявлял интерес к украинским каналам и их контенту, сообщает Russia Today.

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