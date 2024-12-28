В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

По итогам 2024 года Татарстан значительно снизил свою долговую нагрузку, уменьшив государственный долг на 11,7 миллиарда рублей.

На 1 декабря он составил 114 миллиардов рублей. В республиканском правительстве уверены, что в оставшиеся дни года данный показатель останется стабильным.

Долговая нагрузка на бюджет региона по-прежнему не превышает 50%, что подтверждает высокую устойчивость финансов Татарстана. Минфин России также отметил, что республика продолжает находиться в группе регионов с высокой долговой стабильностью, что подчеркивает её способность эффективно управлять своими финансовыми обязательствам, сообщает НТР-24.

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