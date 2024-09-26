В Татарстане бабье лето продлится до 4 октября

В РТ бабье лето продержится примерно до 4 октября 2024 года, пишет «БИЗНЕС Online».

Метеорологи рассказали, что прохладная погода сохранялась до 25 сентября, были зафиксированы заморозки до -6 градусов.

Синоптики отметили, что 26 сентября температура воздуха была +15 градусов. Утром прогнозируется +16...+21 градус. На южной и восточной части региона ночью возможны заморозки до -3 градусов.

Специалисты сообщили, что в период с 27 по 30 сентября потеплеет до +17...+22 градусов. А уже с 1 по 4 октября ожидается +15...+20 градусов. Осадки не прогнозируются.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске работники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который шёл по улице с обрезом ружья. Известно, что оружие не было зарегистрировано.

Фигурант рассказал, что оружие он увидел на улице, взял его и пошел в сторону дома.