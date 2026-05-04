В Нижнекамском районе снизилось количество пожаров на 38%

С начала 2026 года в Нижнекамском районе зафиксировано 66 пожаров. Это на 38% меньше, чем в первые месяцы 2025 года, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району.

По географическому распределению: 32 возгорания произошли в городе Нижнекамск, 28 — в сельских поселениях района и 3 — в посёлках.

Снижение количества пожаров свидетельствует об эффективности профилактических мер, проводимых местными органами надзорной деятельности.