В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

В Нижнекамске Татарстана на парковке около здания на ул. Ахтубинской огнем охватило автомобиль Mercedes-Benz. На месте работали экстренные службы.

Оказалось, что из-под капота машины шел черный дым. Владельца автомобиля рядом не было.

Сотрудники МЧС потушили огонь за 3 минуты. Как итог, сгорел бампер. Причину случившегося выясняют дознаватели. Об этом рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району, пишет НТР 24.

Ранее мы писали о том, что метеоролог КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал аномально жаркое лето в Татарстане.