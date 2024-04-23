Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал аномально жаркое лето в Татарстане

Если прогноз Росгидромета сбудется, то июль в регионе ожидается аномально теплым. Помимо этого, месяц будет засушливым, пишет «Татар-информ».

Доцент Казанского Федерального Университета Тимур Аухадеев убежден, что лето в Республике Татарстан придет раньше и будет длиться дольше. При этом известно, что продолжительность лета увеличивается на 4-5 дней за 10 лет.

Кроме того, климат становится «более нервным», что становится причиной роста числа опасных метеоявлений на 6-7% в год.

Ранее мы писали о том, что ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана.