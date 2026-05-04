В Чистополе начался ремонт моста через Ржавец

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В городе Чистополе стартовали работы по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Ржавец на улице Красноармейской. Протяженность моста составляет более 78 метров. Проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни».

По плану работ строители проведут восстановление опорных конструкций и ригелей, отремонтируют балки пролетного строения. Также будут установлены новые плиты пролетного строения и мостовое полотно, организована система водоотвода, укреплены конусы подъездов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения организован объездной маршрут. На площадке созданы технологические проезды и строительные зоны со специальными съездами. Предварительно выполнены работы по демонтажу старых конструкций моста.

Сроки завершения ремонтных работ не указаны. Проект финансируется в рамках государственной программы развития региональной инфраструктуры.

