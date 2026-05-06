В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра

Полиция Набережных Челнов задержала двух человек, подозреваемых в краже сыра из магазинов. По данным следствия, ущерб составил 30 300 рублей.

Первая подозреваемая — 32-летняя женщина без постоянного места работы. Она посетила магазин сетевой торговли в 20:00 и вынесла товар стоимостью 16 000 рублей. Вторая подозреваемая — 36-летний мужчина, ранее судимый, совершил две кражи на проспекте Беляева в полдень. При первом визите он похитил сыр на 6 600 рублей, при втором — на 7 700 рублей.

Полиция установила личности преступников с помощью видеозаписей с камер наблюдения торговых объектов. Оба подозреваемых признали вину и заявили, что продали товар и потратили деньги на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). До вынесения приговора оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.